В Липецкой области открывается зимний охотничий сезон

Сезон охоты стартует 1 ноября

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Липецкой области с 1 ноября 2019 года открывается осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей 2019-2020 годов.Сроки охоты устанавливаются: на зайца-русака, лисицу красную, енотовидную собаку, ондатру, водяную полевку, норку американскую, куницу (лесная, каменная), бобра европейского, горностая, хоря лесного, ласку с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года.При осуществлении охоты установлены следующие нормы допустимой добычи пушных животных: заяц-русак – 1 особь за один день охоты и не более 2 особей в течение всего сезона на одного охотника; куница (лесная, каменная) - 1 особь за один день охоты и не более 2 особей в течение всего сезона на одного охотника; бобр европейский - 1 особь за один день охоты и не более 2 особей в течение всего сезона на одного охотника.Добыча енотовидной собаки, лисицы, ондатры, водяной полевки, норки американской, горностая, хоря лесного, ласки осуществляется без установления норм допустимой добычи на охотника в день и сезон охоты.При охоте на пушную дичь в осенне-зимнем сезоне охоты запрещается: использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами для отлова енотовидной собаки, лесной куницы, горностая, бобров; применение петель; применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи пушных животных; при осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ пушных животных, за исключением: разрушения бобровых плотин, ондатровых хаток и нор для установки самоловов; раскопки нор лисицы, енотовидной собаки для оказания помощи собакам, используемым при осуществлении охоты, находящимся в норе. Непосредственно после завершения охоты на пушных животных раскопанные участки их нор должны быть полностью засыпаны грунтом.Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья производится Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.В соответствии с Порядком выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов, утвержденным приказом Минприроды России от 29 августа 2014 г. № 379, охотники, получившие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, обязаны возвратить их по месту получения (с отметкой о добыче в Таблице № 3), не позднее 20 дней после окончания срока действия разрешения, либо в случаях добычи указанного в разрешении конкретного количества охотничьих ресурсов, а также в случаях, когда в соответствии с Правилами охоты разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным.В случаях нарушения данного требования законодательства (пункт 3.8 Правил охоты), охотник будет привлечен к административной ответственности и подвергнут наказанию в соответствии с ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, сообщили в Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.