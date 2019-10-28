Общество

58 минут назад

В Липецкой области открывается зимний охотничий сезон

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#охота
В Липецкой области открывается зимний охотничий сезон

Сезон охоты стартует 1 ноября

Липецкой области с 1 ноября 2019 года открывается осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей 2019-2020 годов.

Сроки охоты устанавливаются: на зайца-русака, лисицу красную, енотовидную собаку, ондатру, водяную полевку, норку американскую, куницу (лесная, каменная), бобра европейского, горностая, хоря лесного, ласку с 1 ноября 2019 года по 31 января 2020 года.

При осуществлении охоты установлены следующие нормы допустимой добычи пушных животных: заяц-русак – 1 особь за один день охоты и не более 2 особей в течение всего сезона на одного охотника; куница (лесная, каменная) - 1 особь за один день охоты и не более 2 особей в течение всего сезона на одного охотника; бобр европейский - 1 особь за один день охоты и не более 2 особей в течение всего сезона на одного охотника.

Добыча енотовидной собаки, лисицы, ондатры, водяной полевки, норки американской, горностая, хоря лесного, ласки осуществляется без установления норм допустимой добычи на охотника в день и сезон охоты.

При охоте на пушную дичь в осенне-зимнем сезоне охоты запрещается: использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами для отлова енотовидной собаки, лесной куницы, горностая, бобров; применение петель; применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи пушных животных; при осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение и раскопка постоянных выводковых убежищ пушных животных, за исключением: разрушения бобровых плотин, ондатровых хаток и нор для установки самоловов; раскопки нор лисицы, енотовидной собаки для оказания помощи собакам, используемым при осуществлении охоты, находящимся в норе. Непосредственно после завершения охоты на пушных животных раскопанные участки их нор должны быть полностью засыпаны грунтом.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья производится Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

В соответствии с Порядком выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов, утвержденным приказом Минприроды России от 29 августа 2014 г. № 379, охотники, получившие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, обязаны возвратить их по месту получения (с отметкой о добыче в Таблице № 3), не позднее 20 дней после окончания срока действия разрешения, либо в случаях добычи указанного в разрешении конкретного количества охотничьих ресурсов, а также в случаях, когда в соответствии с Правилами охоты разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным.

В случаях нарушения данного требования законодательства (пункт 3.8 Правил охоты), охотник будет привлечен к административной ответственности и подвергнут наказанию в соответствии с ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, сообщили в  Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Фото: tengrinews.kz

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#охота

Комментарии (7)

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Animal planet.

3 минуты назад
А я на канале Охота видел один чувак подстрелил вальдшнепа,он упал в овраг,охотничек гребанный говорит,сегодня уже темно,завтра пойду его подберу. Утром пошел,достал труп из оврага,пришел к своей машине ощипал его и начал суп варить. Из трупа птицы которая всю ночь пролежала в овраге. Жесть. Специи вытащил,с собой возит,чтобы убивать и жрать. Короче сварил,ещё и сметаной приправил. Я три дня ничего не ел,как вспомню эту гадость.
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Упс

11 минут назад
Не понимаю, зачем сдавать заведомо фальсифицированные разрешения, неужели кто-то там всю правду пишет?
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Animal planet.

12 минут назад
А куда мой коммент попал? Охотнички херовы,яйца друг другу постреляйте, живодёрня.
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Зверей нет уже,

12 минут назад
Какая,нах,охота.Проводите время с семьями,занимаетесь спортом,гуляйте в парках,плавайте в бассейнах и т.д, и т.п.А звери пусть живут,добытчики хреновы
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Инопланетянин

18 минут назад
Одиноковое условия охотника и зверья . Без снегохода и без ружя , и пуст охояться
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КачОк

46 минут назад
на охоту обязательно и необходимо брать ящик водки и пару упаковок пива Охота крепкое!
ответить

Падлы

50 минут назад
Пьяные. Чтоб друг друга перестреляли...
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