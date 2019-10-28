Контрабандиста приговорили в Липецке к крупному штрафу

Приговором Правобережного районного суда Липецка 29-летний липчанин признан виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый в период с сентября 2018 года по ноябрь 2018 г. с целью сбыта приобрел у неустановленных следствием лиц без документов, подтверждающих легальность производства и оборота продукции, 80 565 пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью 3 494 571 руб.



Он же на принадлежащем ему автомобиле перевез из г.Витебска в г.Липецк 12 290 пачек немаркированных табачных изделий, которые хранил в целях сбыта в особом крупном размере в гараже до момента изъятия их сотрудниками полиции.



В ходе следствия действия подсудимого были квалифицированы по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).



Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.



Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 300 000 рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.

