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Контрабандиста приговорили в Липецке к крупному штрафу

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#контрабанда
Контрабандиста приговорили в Липецке к крупному штрафу

Приговором Правобережного районного суда Липецка 29-летний липчанин признан виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый в период с сентября 2018 года по ноябрь 2018 г. с целью сбыта приобрел у неустановленных следствием лиц без документов, подтверждающих легальность производства и оборота продукции, 80 565 пачек немаркированных табачных изделий общей стоимостью 3 494 571 руб. 

Он же на принадлежащем ему автомобиле перевез из г.Витебска в г.Липецк 12 290 пачек немаркированных табачных изделий, которые хранил в целях сбыта в особом крупном размере в гараже до момента изъятия их сотрудниками полиции.

В ходе следствия действия подсудимого были квалифицированы по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 300 000 рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.
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#контрабанда

Комментарии (3)

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гость

29 минут назад
Инопланетянин, ты и правда инопланетянин!И будут пенсионеры другим покупать.Как тебе вообще такая чушь в голову залезла!
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DflbvS

30 минут назад
А где здесь контрабанда?
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Инопланетянин

41 минуту назад
Курить вредно . А акцизи и штрафи полезни . Но почему нелзья отделние 2-3выда сигарет сделать по 30-50 руб пачка . Продавать по пенсионим удостоверениям . Не честно за счет пенсионеров и инвалидов на закате их жизни бюджет пополнять .
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