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Контрабандиста приговорили в Липецке к крупному штрафу
Приговором Правобережного районного суда Липецка 29-летний липчанин признан виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.
Он же на принадлежащем ему автомобиле перевез из г.Витебска в г.Липецк 12 290 пачек немаркированных табачных изделий, которые хранил в целях сбыта в особом крупном размере в гараже до момента изъятия их сотрудниками полиции.
В ходе следствия действия подсудимого были квалифицированы по п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).
Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 300 000 рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.
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