В Липецке почтят память жертв политических репрессий

30 октября, в общероссийский День памяти жертв политических репрессий, в Липецке вновь прозвучит «Молитва памяти».

«Молитва памяти» – молитвенное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий. Она не является политической. Уже много лет на улицы десятков городов выходят люди, чтобы вспомнить и помолиться о тех, кто был беззаконно казнён, отправлен в лагеря, депортирован или выслан за 101-й километр с лишением прав. Поминовение имён направлено на покаяние, прощение и исцеление исторических травм в нашей стране. В списках имён оказываются не только безвинно пострадавшие и погибшие, но и те, кому молитва ещё нужнее – сотрудники карательных органов, которые сами стали жертвами советской репрессивной машины.



Присоединиться к акции, прочитать имена своих близких или знакомых может любой желающий. Чтение имен начнется с краткой заупокойной молитвы (литии), которую по благословению митрополита Липецкого и Задонского Арсения будет совершать протоиерей Алексей Кондратюк, клирик Троицкого храма города Липецк.

В этом году «Молитва памяти» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Нижневартовске, Твери, Самаре, Воронеже, Липецке, Пскове, Архангельске, Северодвинске, Вельске, Камышине, Истре, Коломне, Электростали и других городах России, а также в Молдавии, Латвии, Франции и США.



На «Молитву памяти» организаторы приглашают всех, вне зависимости от их политических или религиозных взглядов. В этот же день, 30 октября, в 21:00 предлагаем зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал.

