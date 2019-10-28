27 минут назад
Стас Михайлов вспомнил в Липецке молодость
Певец устроил шоу в «Звездном».
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⠀ Сегодня главный день в моей жизни ...⠀ ⠀ ⠀ Я иду на дополнительный концерт Стаса Михайлова!!!⠀ ⠀ ⠀ ⠀ И я одену свою лучшую одежду, сегодня я иду к тому,кто подарил надежду, и это не Шевчук, не Кинчев,ни Любе,атас.⠀ ⠀ ⠀ Сегодня в город к нам приехал-⠀ Михайлов Стас!!!⠀ Кто-то дуба даст если не попадет, я чудом выкупил билет,значит повезет, повезет.⠀ ⠀ ⠀ Подойдёт ,все идут ,все мои кенты Стас поет в кинотеатре ,в оцеплении менты,⠀ мы прошли на галерку ,сели на места.⠀ ⠀ ⠀ У нас дешевые билеты от пятиста,но я сэкономил,не пошел на драм энд басс,что б в оочюю увидеть,как читает Стас.⠀ ⠀ ⠀ И меня ,и всех нас качает жирный бас Женьщины уже ревут,предвкушается экстаз ⠀ ⠀ ⠀ Выходит дикий Стас,расстегнут до груди Дамы заорали"Стааас"что же будет впереди ???⠀ ⠀ ⠀ Не сидим и под хитярю:"Без тебя" ⠀ Мы летим дико сломится,я и все мои друзья хахахххаха Стас Михайлов или Елена Ваенга???