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27 минут назад

Стас Михайлов вспомнил в Липецке молодость

662
#Стас Михайлов #шоу #концерт

Певец устроил шоу в «Звездном».

Вчера вечером певец Стас Михайлов выступил в Липецке. Шоу исполнителя собрало аншлаг в «Звездном». На саундчеке Михайлов взял в руки гитару и вспомнил молодость, признался певец. Видео с импровизацией собрало более 33 000 просмотров.

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⠀ Сегодня главный день в моей жизни ...⠀ ⠀ ⠀ Я иду на дополнительный концерт Стаса Михайлова!!!⠀ ⠀ ⠀ ⠀ И я одену свою лучшую одежду, сегодня я иду к тому,кто подарил надежду, и это не Шевчук, не Кинчев,ни Любе,атас.⠀ ⠀ ⠀ Сегодня в город к нам приехал-⠀ Михайлов Стас!!!⠀ Кто-то дуба даст если не попадет, я чудом выкупил билет,значит повезет, повезет.⠀ ⠀ ⠀ Подойдёт ,все идут ,все мои кенты Стас поет в кинотеатре ,в оцеплении менты,⠀ мы прошли на галерку ,сели на места.⠀ ⠀ ⠀ У нас дешевые билеты от пятиста,но я сэкономил,не пошел на драм энд басс,что б в оочюю увидеть,как читает Стас.⠀ ⠀ ⠀ И меня ,и всех нас качает жирный бас Женьщины уже ревут,предвкушается экстаз ⠀ ⠀ ⠀ Выходит дикий Стас,расстегнут до груди Дамы заорали"Стааас"что же будет впереди ???⠀ ⠀ ⠀ Не сидим и под хитярю:"Без тебя" ⠀ Мы летим дико сломится,я и все мои друзья хахахххаха Стас Михайлов или Елена Ваенга???

Публикация от @ sonofmothersfriend1

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Публикация от Юлия (@yula_205)

662
#Стас Михайлов #шоу #концерт

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