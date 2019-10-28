Происшествия

51 минуту назад

Ельчанин лишился в парке своего iPhone

3 589
#кража #парк #телефон
Ельчанин лишился в парке своего iPhone

Телефон вытащили из кармана шорт.

Елецкий городской суд определил наказание для обвиняемого в краже местного жителя. Ранее электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети был судим по ст.228 ч.1 УК РФ.

Ельчанин признался, что открыто похитил чужое имущество. Преступление было совершено в Петровском парке Ельца. Вечером 24 апреля злоумышленник вытащил Apple iPhone 5c из кармана шорт гулявшего в парке мужчины. Ущерб от кражи оценили в 2 328 рублей.  Злоумышленника быстро вычислили и вернули смартфон владельцу. Было установлено, что подсудимый ранее привлекался к административной ответственности, а также страдает синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ.

Суд приговорил вора к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.
3 589
#кража #парк #телефон

Комментарии (3)

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Гостъ

16 минут назад
Алканы 15-го, А одноглазого Циклопа-алкаша знаешь с 15го.У него еще толстомордая тёлка-азиатка живёт,он ей куни делает.
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верещагин

33 минуты назад
Алканы 15-го эта болезнь лечиться 9 граммами свинца
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Алканы 15-го

44 минуты назад
Синдром зависимости от психвеществ. Короче- есть такая болезнь- воровать. Бей не бей, сажай не сажай- будет и на зоне тырить все попало
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