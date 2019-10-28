Ельчанин лишился в парке своего iPhone

Телефон вытащили из кармана шорт.

Елецкий городской суд определил наказание для обвиняемого в краже местного жителя. Ранее электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети был судим по ст.228 ч.1 УК РФ.



Ельчанин признался, что открыто похитил чужое имущество. Преступление было совершено в Петровском парке Ельца. Вечером 24 апреля злоумышленник вытащил Apple iPhone 5c из кармана шорт гулявшего в парке мужчины. Ущерб от кражи оценили в 2 328 рублей. Злоумышленника быстро вычислили и вернули смартфон владельцу. Было установлено, что подсудимый ранее привлекался к административной ответственности, а также страдает синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ.



Суд приговорил вора к 2 годам исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.