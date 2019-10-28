Происшествия

сегодня, 08:45

У школьницы украли в раздевалке банковскую карту

4 1057
#кража
У школьницы украли в раздевалке банковскую карту

Кражу совершила другая школьница

В отдел полиции обратилась несовершеннолетняя учащаяся с заявлением о том, что 14 октября в Усмани неизвестными из раздевалки учебного заведения совершена кража банковской карты, с которой в последующем похищены деньги в сумме 3000 рублей, путем бесконтактной оплаты товаров в торговых точках.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена несовершеннолетняя учащаяся данного учебного заведения. Расследование проводит ОМВД России по Усманскому району.
4 1057
#кража

Комментарии (4)

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ттт

15 минут назад
бесконтактные карты ЗЛО
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СТУДГОРОДОК, 26

47 минут назад
Поколение планшетов и фастфудов. Проститутка Алка нагуляла от залетного быка Ярика и не занимется им. Ярик уже заявил бабке Марине, что зарежет одноклассника. В младшем классе 21 школы 15 мкр.
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Сырский

58 минут назад
Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
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Сберкасса

сегодня, 08:56
А нех нлетним заводить банковские карты.
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