У школьницы украли в раздевалке банковскую карту

Кражу совершила другая школьница

В отдел полиции обратилась несовершеннолетняя учащаяся с заявлением о том, что 14 октября в Усмани неизвестными из раздевалки учебного заведения совершена кража банковской карты, с которой в последующем похищены деньги в сумме 3000 рублей, путем бесконтактной оплаты товаров в торговых точках.



Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлена и доставлена несовершеннолетняя учащаяся данного учебного заведения. Расследование проводит ОМВД России по Усманскому району.