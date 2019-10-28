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Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
При этом на разных участках в зависимости от протяженности траты будут различаться. Например, доехать от Москвы до Твери в выходные можно будет за 870 рублей, а от Твери до Петербурга — за 1150 рублей при условии расчета наличными.
«Нововведение коснется только легковых автомобилей 1-й категории (высотой до 2 м, а также мотоциклов. – «Известия»), — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
Для машин 2-й категории (среднегабаритные автомобили выше 2 м, в том числе с прицепом, пикапы, мини-фургоны) цена проезда от столицы до Санкт-Петербурга составит 2030 рублей, с транспондером — 1521 рубль.
Водителям 3-й и 4-й категорий ТС, к которым относятся грузовики и автобусы, за проезд придется заплатить 2710 и 3980 рублей соответственно. При использовании транспондера с автомобилистов возьмут 2106 и 3188 рублей соответственно.
«Автодор» объясняет стоимость проезда высокими затратами на строительство, которая составила около 550 млрд рублей. Поездка по новой трассе займет в среднем 5,5 часа.
Скоростная магистраль общей протяженностью 670 км (из них длина платных участков — 606,7 км) пройдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход населенных пунктов, сообщают "Известия".