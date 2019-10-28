«УАЗ» собрал две иномарки в Липецке

Одна из них врезалась в столб.

Сегодня на улице Папина автомобиль «УАЗ» собрал две иномарки.



Как говорят очевидцы последствия ДТП, внедорожник въехал в припаркованный автомобиль «Вольво». Иномарка в свою очередь толкнула впереди припаркованный автомобиль «Ниссан», который врезался в столб. По предварительным данным столкновение обошлось без пострадавших.