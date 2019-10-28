Происшествия
вчера, 23:49
«УАЗ» собрал две иномарки в Липецке
Одна из них врезалась в столб.
Сегодня на улице Папина автомобиль «УАЗ» собрал две иномарки.
Как говорят очевидцы последствия ДТП, внедорожник въехал в припаркованный автомобиль «Вольво». Иномарка в свою очередь толкнула впереди припаркованный автомобиль «Ниссан», который врезался в столб. По предварительным данным столкновение обошлось без пострадавших.
Как говорят очевидцы последствия ДТП, внедорожник въехал в припаркованный автомобиль «Вольво». Иномарка в свою очередь толкнула впереди припаркованный автомобиль «Ниссан», который врезался в столб. По предварительным данным столкновение обошлось без пострадавших.
Анастасия
Пьяная