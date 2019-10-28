Происшествия

вчера, 23:49

«УАЗ» собрал две иномарки в Липецке

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#ДТП
«УАЗ» собрал две иномарки в Липецке

Одна из них врезалась в столб.

Сегодня на улице Папина автомобиль «УАЗ» собрал две иномарки.

Как говорят очевидцы последствия ДТП, внедорожник въехал в припаркованный автомобиль «Вольво». Иномарка в свою очередь толкнула впереди припаркованный автомобиль «Ниссан», который врезался в столб.  По предварительным данным столкновение обошлось без пострадавших.
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#ДТП

Комментарии (2)

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Анастасия

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Пьяная

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