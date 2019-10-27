23 минуты назад
В Липецкой области до +14
В ближайшие сутки погода в Липецкой области ещё порадует теплом без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха остаются выше нормы на 6-8 градусов и составят 9-11 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от+6 до +8, днём прогреется от 11 до 13 градусов тепла.
28 октября был самым теплым в Липецке в 2011 году - +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году - 9 градусов мороза.
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Сырский