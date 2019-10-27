Погода в Липецке

23 минуты назад

В Липецкой области до +14

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В Липецкой области до +14

В ближайшие сутки погода в Липецкой области ещё порадует теплом без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха остаются выше нормы на 6-8 градусов и составят 9-11 градусов тепла.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, ночью возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днём прогреется от +9 до +14.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от+6 до +8, днём прогреется от 11 до 13 градусов тепла.

28 октября был самым теплым в Липецке в 2011 году - +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году - 9 градусов мороза.
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Комментарии (2)

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Dd fa 97

11 минут назад
...до +14... Лучше бы до +50, чтоб с ног валило сразу же от жары!..
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Сырский

17 минут назад
Последний автобус №24а от чаплыг шоссе в 23:36 время прохождения ост ул Терешковой в 00:05 ежедневно. Последний автобус №28 от НЛМК до ост Пос Сырский в 00:10 (ежедневно) время прохождения ост Кольцевая 00:30.
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