В Липецкой области до +14

В ближайшие сутки погода в Липецкой области ещё порадует теплом без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха остаются выше нормы на 6-8 градусов и составят 9-11 градусов тепла.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, ночью возможны порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днём прогреется от +9 до +14.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью составит от+6 до +8, днём прогреется от 11 до 13 градусов тепла.



28 октября был самым теплым в Липецке в 2011 году - +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году - 9 градусов мороза.

