Кто разрубит кривецкий узел?

Жители сельсовета наконец-то услышали планы власти и бизнеса по развитию поселений.

В Кривецком сельсовете продолжается противостояние вокруг генерального плана застройки, который был забракован на публичных слушаниях в минувшую неделю. Очередной попыткой власти принять генплан стало рабочее совещание, которое организовал Глава Добровского района Анатолий Попов. Во вторник он приехал вместе с чиновниками в Кривецкую школу. Там их ждали жители Кривца и входящих в сельсовет деревень.

Для вас же стараемся

Объяснять землякам, почему принятие нового генплана так важно для поселения, начал глава Кривецкого сельсовета Александра Гревцева. Общий смысл его выступления сводился к тому, что сделать в сельсовете нужно еще много, а денег на это катастрофически не хватает. А чтобы жить стало лучше, нужно принять генплан.

Селян его выступление ни в чем не убедило, они оставались в уверенности, что новый генплан нужен лишь для легализации расширения производственных мощностей ООО «Кривец-Птица». Тогда слово взял новый глава Добровского района Анатолий Попов.





– С конца 2018 года мы приступил к разработке проектов комплексного благоустройства сельских территорий Добровского района, в том числе Кривецкого сельсовета, – начал объяснять селянам свой стратегический план Анатолий Попов. – Всем главам сельсоветов была поставлена задача, разработать проекты необходимых объектов инфраструктуры. В Кривце таким объектом стал детский сад. Старый детсад не соответствует санитарным нормам – Роспотребнадзор выдал уже шесть соответствующих предписаний. Я уже приобрел опыт привлечение федеральных средств, работая главой Преображенского сельсовета. Там я сделал все. Сегодня я пришел в район, чтобы остальные села сделать лучше.

– Это лукавство, – донеслось из зала.

– Время расставит точки над «i», – заявил в ответ Анатолий Попов. – Есть постановление правительства, которое мы обязаны выполнить, чтобы войти в федеральную программу. Если все сельсоветы выполнят эти требования, то в ближайшие пять лет мы сможем привлечь в район около миллиарда рублей. А в Кривецком сельсовете все застопорилось, потому что в генплане, не предусмотрели общественную зону. И новый детсад строить негде - почти все земельные участки принадлежат или жителям села, или юрлицам. Поэтому были выкуплены два участка, которым теперь надо поменять категорию. Поймите, у вас даже молодым семьям из-за старого генплана строится негде.

– В Кривце около 30 домов уже давно выставлены на продажу и ник то их не покупает. А до начала деятельности ООО «Кривец-Птица» такой проблемы не возникало, так как и вода в селе была чище, и воздух из-за отсутствия комбикормового завода свежее, – возражали жители Кривца.

Защищая птицефабрику, Анатолий Попов рассказал, что в сельсоветах будет проходить комплексное благоустройство: строительство дорог, тротуаров, сетей освещения и многого другого. На строительство детского сада необходимо 45 миллионов рублей, еще 19 миллионов понадобится на комплексное благоустройство. Для старта необходимы инвестиции, и предоставить их хотят бизнесмены.

– Еще в декабре мы договорились, что часть затрат на проект возьмет на себя КФХ Попова, а часть – ООО «Кривец-Птица», отметил глава района. – Кривецкое поселение на 2021 год уже стоит в госпрограмме «Современный облик села», скоро сами увидите в интернете. Мы уже привлекли более 13 миллионов рублей внебюджетных средств на разработку проектно-сметной документации. Не надо ждать манны небесной. Нам с вами надо сообща искать связи, подвязки – использовать надо все. Я вам говорю реальные вещи. И смех здесь неуместен. Меня ничего не держит в Добром – я ни от кого не зависим. Просто меня попросили навести порядок, разворошить болото, которое сложилось здесь годами, и объяснить людям, что и здесь можно хорошо жить.

Загаженные овраги

Селян же все также интересовало не будущее, а действительность – расширение мощностей ООО «Кривец-Птица». Когда к людям вышел генеральный директор предприятия Михаил Василев, одна из его работниц задала вопрос о новых рабочих местам, что сразу спровоцировало возмущения других сельчан. Зал раскололся по линии работа-экология. Если одни желали зарабатывать, не уезжая из села, другим нужны чистый воздух и не загаженная природа. Примечательно, что глав сельсовета и района люди слушали внимательно, а вот выступление предпринимателя сопровождалось бурным обсуждением в зале и выкриками с мест.

– У нас 12 корпусов содержания птицы, комбикормовый завод и убойный цех, – говорил Михаил Василев. - В будущем мы планируем построить еще три корпуса. Они расположатся вблизи сел Верещагино и Леденевка. До ближайшего жилого дома от участка постройки будет 600 метров, хотя по стандартам положено 300.





Он также рассказал, что в скором времени предприятие перерегистрируют в Кривце и налоги от его деятельности пойдут в бюджет сельсовета (сейчас ООО «Кривец-Птица» зарегистрировано в селе Преображеновка).

- Почему все балки залиты дерьмом из вашего птичника, - спросили из зала. – Вы скоро загадите всё вокруг. Скоро это все будет у нас в колодцах.

- Если это вы уже давно видели, то почему не зашли ко мне и не рассказал, - ответил Михаил Васильев. – Мы вывозим жидкие отходы на очистные сооружения в Лебедянь.

- Не дури людей, - сопровождали этот ответ реплики из зала.

По словам Васильева, жидкие отходы в овраги сливали недобросовестные подрядчики птицефабрики. Сейчас этого не происходит: «Кривец-птице» усилила контроль над вывоом отходов, в чем желающие могут убедиться, посетив фабрику. Но желающих не оказалось.

Кривецкий узел

Участники встречи разделились на четыре группы: «пусть строят, нужны рабочие места», «пусть работают в прежних объемах и наладят экологию», «закрыть предприятие!», «мы ничего не решим».

На собрании, которое длилось около четырех часов, глава района Анатолий Попов согласился на предложение заключить трехсторонне соглашение между властью, ООО «Кривец-Птица» и населением, в котором будут прописаны все требования сторон друг к другу.





Однако из-за отсутствия общей позиции у селян соглашение это принять трудно. Власть уже настроена прекратить игры в демократию и решать вопросы социально-экономического развития напрямую через решение депутатов сельсовета. По словам Александр Гревцева, без принятия генплана Кривецкого поселения, не получится войти в федеральную программу всему району. Поэтому принимать план надо срочно.

Однако конфликт на этом не будет исчерпан, так как все его стороны намерены до конца отстаивать свои интересы: жители – право на безопасную жизнь, ООО «Кривец-Птица» - развивать производство и получать прибыль, власть – выполнять поручения президента, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств, и улучшать статистику.