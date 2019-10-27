Общество

55 минут назад

Найденные в общежитии останки могли принадлежать мужчине

10 704
#труп #общежитие
Найденные в общежитии останки могли принадлежать мужчине

По предварительным данным, его смерть могла наступить этой весной.

Скелетированные останки в общежитии на площади Мира могли принадлежать мужчине.

Как стало известно GOROD48, скелетированные останки человека, найденные вчера в общежитии на площади Мира, собирали практически по частям. Череп вчера так и не был найден. Не нашли и обувь погибшего. Возможно, что труп мужчины пролежал в подполе общежития более полугода.

Напомним, что 26 октября во время работ по капитальному ремонту в общежитии на площади Мира, 1 под полами были обнаружены останки человека. Находку сделали рабочие, которые поднимали полы, чтобы получить доступ к трубам теплосети. 

Весной этого года обрушилась часть стены общежития. После чего в здании начался внеплановый капитальный ремонт. 9 августа в общежитии вспыхнул пожар. Огонь повредил электропроводку здания. По предварительной информации, имел место поджог.

10 704
#труп #общежитие

Комментарии (10)

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Animal planet.

3 минуты назад
А не проще ли снести эту жесть,а людей переселить.
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Липецк

4 минуты назад
Достояние. Это обычная жизнь обычного русского человека. Обычный дом. Всё как обычно
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ё-моё!

23 минуты назад
Надо срочно провести перепись населения - тогда точно узнаете, кому принадлежит этот скелет!
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Денис

29 минут назад
жуть-жуткая!, вонь в этой общаге любой трупный запах перебьёт.
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закОпали

34 минуты назад
Житель, чего Козину закАпали уши или глаза ?!
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Едрит-Мадрит!

35 минут назад
До скелета динозавра опять докопались какие-то археологи!
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жуть-жуткая!

36 минут назад
Пишут, что трупу , примерно, полгода- неужели никто не слышал в подъезде трупный запах?! Там , вероятно, вонища была, как на скотобойне и никто - ничего не слышал и не замечал...
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гость

42 минуты назад
Вася Рогов, лечись дебил!
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Житель

43 минуты назад
Это КОЗИН. Его закапали... Он же пропал куда то.
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Вася Рогов

46 минут назад
надо по комнатам пройтись, может кто взял на память
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