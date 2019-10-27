Найденные в общежитии останки могли принадлежать мужчине

По предварительным данным, его смерть могла наступить этой весной.

Скелетированные останки в общежитии на площади Мира могли принадлежать мужчине.

Как стало известно GOROD48, скелетированные останки человека, найденные вчера в общежитии на площади Мира, собирали практически по частям. Череп вчера так и не был найден. Не нашли и обувь погибшего. Возможно, что труп мужчины пролежал в подполе общежития более полугода.

Напомним, что 26 октября во время работ по капитальному ремонту в общежитии на площади Мира, 1 под полами были обнаружены останки человека. Находку сделали рабочие, которые поднимали полы, чтобы получить доступ к трубам теплосети.

Весной этого года обрушилась часть стены общежития. После чего в здании начался внеплановый капитальный ремонт. 9 августа в общежитии вспыхнул пожар. Огонь повредил электропроводку здания. По предварительной информации, имел место поджог.