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Джокер стал самым кассовым фильмом среди картин с рейтингом R

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Фильм Тодда Филлипса заработал в прокате уже $805 млн

Фильм "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин категории R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей. Об этом сообщил в субботу журнал Forbes.

Так, по его данным, фильм производства кинокомпании Warner Brothers к настоящему моменту собрал в мировом прокате уже $805 млн, обойдя таким образом "Дэдпул" (Deadpool). В 2016 году доходы от показа этой ленты режиссера Тима Миллера составили $783 млн.

"Джокер" также стал первым в истории фильмом категории R, мировые сборы которого перевалили за отметку $800 млн.

Картина рассказывает историю Джокера - главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября "Джокер", главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию "Оcкар" Хоакин Феникс, удостоился "Золотого льва Святого Марка" 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на "Оскар", сообщает tass.ru

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