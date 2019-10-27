В мире

9 минут назад

США показали боевой корабль Indianapolis

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ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).

Церемония состоялась в городе Бернс-Харбор, штат Индиана. USS Indianapolis — боевой корабль типа «Фридом» (LCS). Согласно сообщению американского флота в Twitter, он создан для операций в открытом море.

LCS — это корабль с открытой архитектурой, модульным оружием и сенсорными системами, отмечает телеканал RT. Он предоставляет вооруженным силам США доступ в ключевые зоны на различных полях действий, сообщает iz.ru

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