В мире

38 минут назад

Почти вся Европа 27 октября переводит стрелки на час назад

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Все страны Европы, за исключением России и Белоруссии, в ночь на 27 октября переходят на зимнее время, переводя стрелки часов на час назад.

Время во всех государствах меняется одновременно — в 4:00 часа утра в воскресенье. Перевод часов всегда происходит в одни и те же дни — последнее воскресенье октября и марта, пишет «РИА Новости».

Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства из-за минимального объема трафика.

Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.

В России смена летнего и зимнего времени прекращена в 2011 году. В ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на постоянное летнее время. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих россиян. В 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября на постоянное зимнее время. В большинстве регионов страны часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок не производится. Число часовых зон в России было увеличено с девяти до 11, сообщает iz.ru.

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