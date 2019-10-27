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10 минут назад
Военные США в ходе операции в Идлибе могли уничтожить главаря ИГ
Издание Newsweek не исключает, что речь может идти о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади
Американские военные полагают, что в субботу во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщил со ссылкой на источники журнал Newsweek.
По его данным, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Мишенью был аль-Багдади. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован. Согласно сведениям Newsweek, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.
Издание также отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операции почти за неделю до ее начала, а после завершения разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил тогда, о чем именно идет речь. Позднее пресс-служба Белого дома информировала, что американский лидер в воскресенье в 09:00 по вашингтонскому времени (16:00 мск) собирается сделать "важное заявление".
Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила, сообщает tass.ru
По его данным, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Мишенью был аль-Багдади. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что аль-Багдади ликвидирован. Согласно сведениям Newsweek, Министерство обороны США доложило Белому дому, что с "высокой степенью уверенности" может говорить об уничтожении в ходе рейда именно аль-Багдади.
Издание также отмечает, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение операции почти за неделю до ее начала, а после завершения разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил тогда, о чем именно идет речь. Позднее пресс-служба Белого дома информировала, что американский лидер в воскресенье в 09:00 по вашингтонскому времени (16:00 мск) собирается сделать "важное заявление".
Версии гибели аль-Багдади появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила, сообщает tass.ru