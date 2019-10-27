Минобороны России доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Минобороны России доставило на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей для военной полиции. Об этом сообщила в воскресенье, 27 октября, пресс-служба ведомства.

Бронетехника доставлена самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. На них российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы. «Бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-У» доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края», — цитирует «РИА Новости» сообщение Минобороны.

Техника предназначена для перевозки личного состава и установки различного оборудования или систем вооружений. Бронеавтомобили оборудованы бортовой информационно-управляющей системой, а также кондиционерами.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в город Кобани на севере Сирии прибыла рота военной полиции из России. Турецкие военные в координации с россиянами будут следовать по определенным точкам для обозначения совместного нахождения.

23 октября военная полиция Вооруженных сил России в провинции Алеппо начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от города Манбидж, который в октябре перешел под контроль Дамаска, сообщает iz.ru