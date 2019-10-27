Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля. Такое мнение политик высказал в эфире телеканала НАШ. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале экс-парламентария.

По его словам, на Украине разрешили закупать электроэнергию и уголь в России. Мураев отметил, что в РФ уголь добывается в основном более дешевым карьерным способом, поэтому его цена ниже.

Экс-депутат подчеркнул, что закупка российского угля «очень сильно ударит» по украинской горнодобывающей промышленности. Он добавил, что при этом порядка 50 тыс. украинских шахтеров могут лишиться работы.

Согласно прогнозу Мураева, Украина сократит выработку электроэнергии, а это повлечет за собой новые увольнения, пишет «РИА Новости».

В начале октября депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец обвинил Россию в перекрытии поставок энергетического угля через Белоруссию на Украину. По данным парламентария, ежемесячно Украина через Белоруссию получала 300–400 тыс. т угля из России, сообщает iz.ru