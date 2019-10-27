В России

46 минут назад

Россия и Япония могут создать совместного космического робота

116

Японские специалисты прилетят в Россию в декабре, чтобы анонсировать разработку

Разработчик "Федора" может создать нового космического робота совместно с коллегами из Японии. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Команда из Японии планирует прибыть к нам, чтобы обсудить перспективы возможного взаимодействия. Они анонсируют некоего совместного робота, как будет по факту, пока сложно сказать", - отметил Дудоров.

Будет это робот для работы на МКС или в открытом космосе, стороны еще не обсуждали. По словам исполнительного директора компании, представители из Японии прилетят в декабре.

Также было прямое обращение о сотрудничестве в области робототехники со стороны Южной Кореи, добавил Дудоров. Однако о встрече речи пока не было.

НПО "Андроидная техника" вместе с Фондом перспективных исследований создала робота "Федора", который ранее "слетал" на МКС. Он отправился на орбиту 22 августа и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября. Во время полета до Международной космической станции робот передавал телеметрическую информацию. На МКС он в копирующем режиме работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Сейчас компания создает робота для выхода в открытый космос. Проект получил название "Теледроид", его облик будет сформирован к марту-апрелю 2020 года. До этого разработчик планирует пообщаться по итогам полета андроида "Федора" с космонавтом Александром Скворцовым. Сборка опытных образцов "Теледроида" должна начаться в 2020 году, сообщает tass.ru


116

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В черте Новокузнецка свалили несколько тонн мертвых свиней

вчера, 08:15

В России
Прохожие схватили педофила и отбили у него 8-летнюю девочку
#педофил
2
Прохожие схватили педофила и отбили у него 8-летнюю девочку

25.10.2019 14:58

В России
Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш
#эскорт
2
Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш

25.10.2019 14:51

В России
Врачу дали 4 года за вывод лекарств от рака на черный рынок
#рак #лекарства
Врачу дали 4 года за вывод лекарств от рака на черный рынок

25.10.2019 14:46

В России
Тела братьев-близнецов нашли в лесу
#труп #лес
Тела братьев-близнецов нашли в лесу

25.10.2019 14:40

В России
Ключевую ставку понизили до 6,5%
#ключевая ставка
Ключевую ставку понизили до 6,5%

25.10.2019 14:26

В России