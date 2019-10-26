Липецкий хоккеист поразил ворота чемпиона ВХЛ

Владимир Бобылев продолжает помогать восхождению «Тороса».

Продолжает феерить в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) липецкий нападающий Владимир Бобылев, выступающий за нефтекамский «Торос».

На этой неделе команда из Татарстана на своем льду положила на лопатки не кого-нибудь, а сильнейшую команду лиги прошлого сезона, обладателя высшего трофея ВХЛ Кубка Петрова «Сарыарку» из Караганды – 3:1.

На счету вторая шайба его команды, которую он забил мастерски – выкатился на ворота, обыграл вратаря и спокойно отправил шайбу в пустой угол, сдалав счет – 2:0.

На счету Бобылева в нынешнем сезоне в 18 матчах ВХЛ уже 3 гола и 3 результативные передачи при показателе полезности «+7» и 28 минутах штрафа.

«Торос» вчера обыграл еще и «Металлург» из Новокузнецка – 2:1 (Бобылев очков не набрал) и поднялся уже на 5-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ.







Фото vk.com/hctorosru

