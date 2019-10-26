сегодня, 09:55
Наталья Юрченко вышла в финал чемпионата мира по кикбоксингу (ФОТО)
Сегодня липчанке предстоит сложный бой с соперницей из Турции.
Липчанка Наталья Юрченко вышла в финал проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево чемпионата мира по кикбоксингу по версии WAKO.
В весовой категории до 70 кг липчанка одержала две победы. Сначала в трехраундовом она оказалась сильнее итальянки Ромины Каззолины, затем победила Джессику Кодзи из Австралии. В финале Юрченко предстоит сегодня боксировать с сильной турчанкой Карой Тулузар, которая убрала со своего турнирного пути соперниц из ЮАР и Венгрии.
К слову, Наталья стала единственной спортсменкой сборной России, кому удалось добраться до финала. А вот среди бойцов-мужчин у нашей сборной 5 финалистов. В чемпионате мира выступают около 800 спортсменов из 57 стран.
Женский состав сборной России. Юрченко третья справа.
Напомним, что Юрченко уже становилась чемпионкой мира по версии WAKO – в 2015 году, кроме того она дважды становилась призером чемпионатов мира по различным версиям, 8 раз выигрывала чемпионаты России.
Ее липецкими тренерами являются Олег и Павел Пономаревы, но на крупных соревнованиях она выступает под флагом ЦСКА.
Наталья серьезно готовилась к турниру, проводя спарринги с разными соперниками (конь - неофициальный символ ЦСКА).
WAKO (World Association of Kickboxing Organizations – Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга) – одна из многочисленных организаций кикбоксинга в мире (наряду с WKA, ISKA, IKF и др.). Каждая организация проводит свои собственные турниры, включая чемпионаты Европы и мира.
Яшка
хан Бекет
rukalip
каждому по месту
да