Спорт

сегодня, 09:55

Наталья Юрченко вышла в финал чемпионата мира по кикбоксингу (ФОТО)

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#Кикбоксинг #Наталья Юрченко
Наталья Юрченко вышла в финал чемпионата мира по кикбоксингу (ФОТО)

Сегодня липчанке предстоит сложный бой с соперницей из Турции.

Липчанка Наталья Юрченко вышла в финал проходящего в столице Боснии и Герцеговины Сараево чемпионата мира по кикбоксингу по версии WAKO.

В весовой категории до 70 кг липчанка одержала две победы. Сначала в трехраундовом она оказалась сильнее итальянки Ромины Каззолины, затем победила Джессику Кодзи из Австралии. В финале Юрченко предстоит сегодня боксировать с сильной турчанкой Карой Тулузар, которая убрала со своего турнирного пути соперниц из ЮАР и Венгрии.

К слову, Наталья стала единственной спортсменкой сборной России, кому удалось добраться до финала. А вот среди бойцов-мужчин у нашей сборной 5 финалистов. В чемпионате мира выступают около 800 спортсменов из 57 стран.

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Женский состав сборной России. Юрченко третья справа. 

Напомним, что Юрченко уже становилась чемпионкой мира по версии WAKO – в 2015 году, кроме того она дважды становилась призером чемпионатов мира по различным версиям, 8 раз выигрывала чемпионаты России.

Ее липецкими тренерами являются Олег и Павел Пономаревы, но на крупных соревнованиях она выступает под флагом ЦСКА.

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Наталья серьезно готовилась к турниру, проводя спарринги с разными соперниками (конь - неофициальный символ ЦСКА).

WAKO (World Association of Kickboxing Organizations – Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга) – одна из многочисленных организаций кикбоксинга в мире (наряду с WKA, ISKA, IKF и др.). Каждая организация проводит свои собственные турниры, включая чемпионаты Европы и мира.

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#Кикбоксинг #Наталья Юрченко

Комментарии (5)

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Яшка

5 минут назад
Молодец девочка.Только в Липе это не ценят.
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хан Бекет

19 минут назад
Вай, вай,,, Надо к осаде готовиться...
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rukalip

27 минут назад
каждому по месту, В ее весе было 8 чел, дрались по олимпийской системе с выбыванием. Если не знаете - не свистите
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каждому по месту

32 минуты назад
А че не пишете , что в ее весе было всего 3 человека ?
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да

53 минуты назад
лучше бы он штангой занялась или метание молота
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