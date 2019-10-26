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сегодня, 09:42

«Туман на город бросил серую вуаль…»

3 766
#туман #соцсети

Обзор Instagram.

Вчера вечером ГУ МЧС по Липецкой области предупредило о том, что регион окутает туман, снизится видимость на дорогах. Предостережение подтвердилось: уже ночью автомобилисты ехали по области как в молоке. К утру туман окутал Липецк. Кто-то встретил такую картинку в окне с меланхолией, кто-то – с предчувствием холодов. Подробнее – в обзоре Instagram.

















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Туман на город бросил серую вуаль, Небрежно скрыв под нею горизонт. Огромный мир весь сжался, растворилась даль. Как будто всё накрыл огромный зонт. Его края спустились до земли. Исчезло всё, что было там вдали. Поля, леса, морские корабли. И мир,как будто бы,остался весь внутри. Огромнейший, невидимый колпак. И остров небольшой, заброшенной земли. Вокруг пустыня, лишь один пятак, Который Боги нам для жизни отвели. Печальная картинка… Хорошо не факт. Подует ветер, и пробьётся солнце вниз. Туман подпишет, без раздумья, Мирный Пакт. Собравшись, уберётся словно он каприз. Земля, встряхнувшись, всё назад вернёт. Холодным инеем осядет ветреный туман. Мальчишек высыпит неунывающий народ, И вскроется природы незатейливый обман.

Публикация от наталия (@nataliyaangel93)



3 766
#туман #соцсети

Комментарии (3)

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Так обрабатывают население

52 минуты назад
Химикатами
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Фрэнк Гудвин

сегодня, 10:04
Какая вуаль, журналисты правы - именно молоко. В 3 часа ночи разбудили истошные вопли какой-то котяры под балконом. Терпел долго, надеясь на живущих этажами ниже или благоразумие самого котяры - может, убежит или хотя бы заткнётся. Не сработало, в итоге взял картофелину и пошёл на балкон - спать-то надо. Так не то что котяру - близко растущих к дому немаленьких деревьев не увидел - ПЕЛЕНА, иначе не скажешь.
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Сокол

сегодня, 09:54
По ходу автомобилистка Натали за свои 19 лет стажа ездила только днем.И не такое видали.
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