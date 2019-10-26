сегодня, 09:42
«Туман на город бросил серую вуаль…»
Обзор Instagram.
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Сегодня у нас туман. Такой туман, что туманище. На улице не холодно, но уже без шарфа на улицу не выйдешь. #whitesuisseshepherd #whiteshepherd #whitedog #lipetsklive #lipetsk #dogs_of_world #dogs_of_instagram #dogsofinstagram #dog #dogstagram #dogssmile #mydog #perro #petstagram #белаяшвейцарскаяовчарка #бшо #собакаулыбака #собакавгороде #туманвгороде #mist #туман #липецк #город #моясобака #ретоласа #осень #autumn
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Туман на город бросил серую вуаль, Небрежно скрыв под нею горизонт. Огромный мир весь сжался, растворилась даль. Как будто всё накрыл огромный зонт. Его края спустились до земли. Исчезло всё, что было там вдали. Поля, леса, морские корабли. И мир,как будто бы,остался весь внутри. Огромнейший, невидимый колпак. И остров небольшой, заброшенной земли. Вокруг пустыня, лишь один пятак, Который Боги нам для жизни отвели. Печальная картинка… Хорошо не факт. Подует ветер, и пробьётся солнце вниз. Туман подпишет, без раздумья, Мирный Пакт. Собравшись, уберётся словно он каприз. Земля, встряхнувшись, всё назад вернёт. Холодным инеем осядет ветреный туман. Мальчишек высыпит неунывающий народ, И вскроется природы незатейливый обман.
Так обрабатывают население
Фрэнк Гудвин
Сокол