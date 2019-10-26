«Туман на город бросил серую вуаль…»

Обзор Instagram.

Вчера вечером ГУ МЧС по Липецкой области предупредило о том, что регион окутает туман, снизится видимость на дорогах. Предостережение подтвердилось: уже ночью автомобилисты ехали по области как в молоке. К утру туман окутал Липецк. Кто-то встретил такую картинку в окне с меланхолией, кто-то – с предчувствием холодов. Подробнее – в обзоре Instagram.