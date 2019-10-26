Двухкилограммовые Дамские пальчики и метровые огурцы: что выращивает афганец в Липецкой области

Мичуринец из Кабула 10 лет устанавливает аграрные рекорды на своем огороде в Хлевном.



53-летний Ошик Мохаммад устроил аграрную революцию, доказав, что афганцы способны выращивать не только мак и коноплю. Все, что не бросит в жирный хлевенский чернозем уроженец Кабула, дает фантастический урожай. В советское время о передовом опыте мичуринца из Афганистана сняли бы километры кинопленки. Но и в наше капиталистическое время рекордные урожаи Ошика востребованы. Малоимущих и пожилых Мохаммад одаривает продукцией со своего огорода. Многие аборигены приходят к южанину учиться уму-разуму, узнают, как можно вырастить метровые огурцы, 70-килограммовые тыквы и наисладчайший виноград.Аграрные совета Ошика просты.- Правильно выбирай сорта, точно учитывай природные особенности, будь трудолюбив. И все у тебя получиться, - улыбается афганец.Тут необходимо небольшое пояснение. Все растения Ошика родом из Афганистана. Семена и саженцы доставляют ему земляки. Всё, что возделывается на земельном участке Ошика продуктивнее российских районированных сортов. Причем все растет и колосится на огороде Мохаммада без химии!Особая гордость Ошика - виноградная плантация. В свое время Мохаммед посадил 12 сортов винограда. Теперь их уже три десятка. Относительно недавно появились Бычий глаз, Индийский раджа, Мускат, Кишмиш. С Дамскими пальчиками у хлевенского агрария свои взаимоотношения. Этот сорт выращивают в Средней Азии, виноградари считают его очень прихотливым из-за приверженности к теплу. А Мохаммад доказал, что и в холодной России любая лоза при желании приживется. Журналисты GOROD пробовали ягоды – они изумительны, положили на весы – каждая гроздь весит под два килограмма.Жаль, что мы приехали не в сезон. Не застали на огороде огурцы. Хозяин уверяет, что «представители» сорта Таре вытягиваются у него до метра в длину. Растут на мохаммадовском огороде помидоры Рума. Если средний вес российского плода 150 граммов, то у Ошика на плантации они тяжелее как минимум в три раза. Радуют глаз огромные тыквы Каду. Их средний вес 60 килограммов.За выращивание экзотических трав и насаждений афганец не берется. Исключение составляет непривычное для европейцев растение бамя, по форме напоминающее небольшой кустарник, плоды которого позволяют до преклонных лет сохранить мужское здоровье……В Хлевном Ошик Мохаммад живет четверть века. В райцентр его привезла дочь местного офицера-милиционера. Уроженцев Афганистана в Хлевном отродясь не видели, думали, что смуглый парень - армянин. Тесть предложил зятю службу в органах. Он задумался. Погоны лейтенанта выпускника воронежского университета манили. Ошик имел армейский опыт, служил в правительственной армии Наджибуллы. И не боялся местной шпаны, которая в боевитости уступала душманам. Но Алеся была против службы, заявив, что «все менты бл…ы». Покладистый Ошик послушался жену. И не пожалел. «Алеся Анатольевна – моя удача, радость, везение», - говорит наш герой.А еще Ошик сильно гордиться своими детьми. Старшему сыну – Амиру – 24 года, он кандидат наук, физик-ядерщик. 20-летняя дочь – Диана – студентка медуниверситета. Тимуру – семь лет, он школьник. Назару – годик, последыш находится на попечении мамы.Глава семейства целый день крутится в своей лавке, которая является миниатюрным магазином «Тысяча мелочей». Выходные дни отдает рыбалке. Вечера посвящает аграрным заботам. Их, поверьте, хватает. К примеру, осень – время приготовления вина. Но это совсем другая история…