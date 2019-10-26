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В черте Новокузнецка свалили несколько тонн мертвых свиней
Неизвестные выгрузили несколько машин с трупами свиней в городе Новокузнецке. Туши гниют на воздухе. Об этом местные жители рассказали в интернете.
Горожане, по их утверждениям, обращались в Ветеринарный надзор и к местным властям, однако в инстанциях им якобы заявили, что туши вскоре утилизируют путем сожжения.
Люди, проживающие по соседству с местом скопления туш, высказались резко против подобных действий. Они заявили, что кремация на открытом воздухе негативно скажется на экологии.
Предположительно свинь погибли во время автомобильной аварии, когда в Новокузнецке перевернулась фура, перевозившая скот.