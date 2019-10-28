Рынок Недвижимости в Липецке остановился ровно на 1 час

АО СЗ "Ремстройсервис" провел мероприятие для агентов недвижимости, посвященное реализации инновационной партнерской программы.

Программа предусматривает предоставления доступа агентам к СRM системе застройщика и направлена на продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество агентов недвижимости и АО СЗ “Ремстройсервис” в едином ценовом поле, по единой концепции.

Мероприятие собрало огромное количество заинтересованных в сотрудничестве агентов недвижимости в одном месте.

Разместить конференцию такого формата смог один из наших проектов - ресторан новой концепции Бройбауер, который расположился в ЖК Виктория микрорайона Университетский.

АО СЗ “Ремстройсервиc” презентовал новый взгляд на рынок недвижимости, призывая к переходу на более простую и понятную схему взаимовыгодного сотрудничества всех участников рынка недвижимости.

П.В. Тучков: "Каждый проект нашей компании по-своему уникален, как и программы по их реализации. На данный момент успешно реализуется ТРЕЙД – ИН ( поменяй свое старое жилье на новое ). Наша компания аккредитована надежными банками РФ, поэтому мы предоставляем широкий спектр программ ипотечного кредитования. Кроме ипотеки– АО СЗ "Ремстройсервис" также предлагает беспроцентную рассрочку при покупке жилья. Мы рассчитываем сделать рынок недвижимости более клиентоориентированным в условиях современной рыночной ситуации."

Быть может, именно Вы в скором времени справите новоселье в ЖК Виктория, ЖК Континент, ЖК Карамель, ЖК Undersun, ЖК Адмирал (г. Елец), или же в грандиозном по масштабу ЖК Романово - настоящая русская мечта.





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