Бизнес

36 минут назад

Рынок Недвижимости в Липецке остановился ровно на 1 час

467
1
Рынок Недвижимости в Липецке остановился ровно на 1 час

АО СЗ "Ремстройсервис" провел мероприятие для агентов недвижимости, посвященное реализации инновационной партнерской программы.

Программа предусматривает предоставления доступа агентам к СRM системе застройщика и направлена на продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество агентов недвижимости и АО СЗ “Ремстройсервис” в едином ценовом поле, по единой концепции.

Мероприятие собрало огромное количество заинтересованных в сотрудничестве агентов недвижимости в одном месте.

image001.jpg

Разместить конференцию такого формата смог один из наших проектов - ресторан новой концепции Бройбауер, который расположился в ЖК Виктория микрорайона Университетский.

image003.jpg

АО СЗ “Ремстройсервиc” презентовал новый взгляд на рынок недвижимости, призывая к переходу на более простую и понятную схему взаимовыгодного сотрудничества всех участников рынка недвижимости.

П.В. Тучков: "Каждый проект нашей компании по-своему уникален, как и программы по их реализации. На данный момент успешно реализуется ТРЕЙД – ИН ( поменяй свое старое жилье на новое ). Наша компания аккредитована надежными банками РФ, поэтому мы предоставляем широкий спектр программ ипотечного кредитования. Кроме ипотеки– АО СЗ "Ремстройсервис" также предлагает беспроцентную рассрочку при покупке жилья. Мы рассчитываем сделать рынок недвижимости более клиентоориентированным в условиях современной рыночной ситуации."

image005.jpg

Быть может, именно Вы в скором времени справите новоселье в ЖК Виктория, ЖК Континент, ЖК Карамель, ЖК Undersun, ЖК Адмирал (г. Елец), или же в грандиозном по масштабу ЖК Романово - настоящая русская мечта.

image007.jpg

Узнать о наличии квартир, а также записаться на просмотр вы можете, позвонив по телефону 50-10-10.

О загородных резиденциях, коттеджах и таунхаусах от АО СЗ "РЕМСТРОЙСЕРВИС" узнайте по телефону 90-40-35.

Ознакомиться с жилыми комплексами можно на сайте rss48.ru

Проектные декларации на сайте rss48.ru. Застройщик АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС». TRADE IN (трейд ин) — обменивать. Услугу «TRADE IN» предоставляет ООО «Технология роста». Рассрочку 0% предоставляет АО СЗ «Ремстройсервис». Продажа домов блокированной застройки осуществляется после получения разрешения на ввод в эксплуатацию по договору купли-продажи. Продажу готовых квартир осуществляет АО СЗ «Ремстройсервис».

"PR"

467
1

Еще в рубрике

В Липецкэнерго объяснили причины иска к семье Смольяниновых
#Липецкэнерго
В Липецкэнерго объяснили причины иска к семье Смольяниновых

25.10.2019 15:08

Бизнес
Восточная сказка в центре Липецка
#Халиф
Восточная сказка в центре Липецка

25.10.2019 11:50

Бизнес
Почётную работницу ЛГЭКа поздравили с юбилеем
Почётную работницу ЛГЭКа поздравили с юбилеем

25.10.2019 08:00

Бизнес
«Славный путь: от техникума до колледжа»
«Славный путь: от техникума до колледжа»

24.10.2019 08:00

Бизнес
Автосалон «Парус Авто» поменяет авто по программе Trade In
#Парус Авто
Автосалон «Парус Авто» поменяет авто по программе Trade In

24.10.2019 08:00

Бизнес
В Липецкой области должникам за электричество вручили 918 уведомлений об отключении
В Липецкой области должникам за электричество вручили 918 уведомлений об отключении

23.10.2019 15:00

Бизнес