Бабье лето продолжает радовать: в Липецкой области до +17

В ближайшие трое суток теплая погода в Липецкой области сохранится, будет преимущественно без осадков и с туманами в ночные и утренние часы. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 7-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется от 12 до 17 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 14 до 16 градусов тепла.



День 26 октября стал самым теплым в Липецке в 1942 году, тогда в городе было +17 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 12 градусов мороза.



