сегодня, 17:09
Бабье лето продолжает радовать: в Липецкой области до +17
В ближайшие трое суток теплая погода в Липецкой области сохранится, будет преимущественно без осадков и с туманами в ночные и утренние часы. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 7-10 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 14 до 16 градусов тепла.
День 26 октября стал самым теплым в Липецке в 1942 году, тогда в городе было +17 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 12 градусов мороза.
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