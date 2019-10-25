Погода в Липецке

сегодня, 17:09

Бабье лето продолжает радовать: в Липецкой области до +17

4 405
#потепление
Бабье лето продолжает радовать: в Липецкой области до +17

В ближайшие трое суток теплая погода в Липецкой области сохранится, будет преимущественно без осадков и с туманами в ночные и утренние часы. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 7-10 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется от 12 до 17 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 4 до 6 градусов тепла, днем она составит от 14 до 16 градусов тепла.

День 26 октября стал самым теплым в Липецке в 1942 году, тогда в городе было +17 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1920 году – 12 градусов мороза.

4 405
#потепление

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

I.H.G 435

25 минут назад
Меня бы лучше порадовала бы зима... Когда она уже наступит? Пора бы ей уже появиться! Хочется снега уже, да морозов сибирских уже!
ответить

emo

29 минут назад
Когда же уже наконец студеные морозы придут? Задыхаемся от жары, сил нет!
ответить

120 dB

36 минут назад
Да надоела эта * бабье лето уже! Когда начнёт холодать уже?! Пора уже! Хочется, чтобы наконец-то уже выпал снег, да ударили сибирские морозы, а то надоела уже действительно эта духота и жара на улице, вдобавок ещё - и в квартире стало жарковато, как в аду теперь... А всё из-за того, что отопление включили раньше времени, когда ещё лето продолжается на улице, - вот поэтому и приходится теперь задыхаться и мучиться от этой жары, как и на улице, так и в квартире... Поэтому быстрее бы уже наступила зима, со снегом и морозами!...
ответить

777

37 минут назад
последние теплые выходные текущего года такое тепло теперь вернется не раньше апреля
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +17
#потепление
10
В Липецкой области сухо и до +17

вчера, 17:12

Погода в Липецке
В Липецкой области все еще тепло
#потепление
9
В Липецкой области все еще тепло

23.10.2019 17:12

Погода в Липецке
Небольшие дожди не повлияют на установившееся тепло
#жара
18
Небольшие дожди не повлияют на установившееся тепло

22.10.2019 17:05

Погода в Липецке
Бабье лето продолжается: в Липецкой области до +18
15
Бабье лето продолжается: в Липецкой области до +18

21.10.2019 17:56

Погода в Липецке
Почти лето: в Липецкой области до +21
#потепление
36
Почти лето: в Липецкой области до +21

20.10.2019 17:05

Погода в Липецке
В Липецкой области задерживается сентябрьская погода
19
В Липецкой области задерживается сентябрьская погода

19.10.2019 16:47

Погода в Липецке