Липчанин взял «золото» и «бронзу» Всемирных военных игр в Китае

Антон Астахов сегодня заслуженно стал одним из «героев дня».

На VII Всемирных военных играх (Military World Games в китайском Ухане сегодня завершил выступление липецкий стрелок Антон Астахов, выступавший в соревнованиях по стендовой стрельбе в упражнении «скит».

Завершил так, что в церемонии награждения ему пришлось участвовать дважды – сначала получать командной «золото» в составе сборной России, а затем – личную «бронзу».

За сборную России вместе с Астаховым выступали Александр Землин из Краснодара и Алексей Скоробогатов из Самары. На троих в квалификации россияне поразили 364 тарелочки (из 375 возможных), и заняли первое место в командном зачете. Вторыми оказались военнослужащие из Финляндии - 360, третье место досталось команде Италии - 357.

В личном зачете Астахов прошел и в финал, поразив 122 тарелочки из 125 – это третий результат вслед за китайцем Вань Яном и Землиным, на счету которых было по 123 точных попадания.

Землин в итоге остановился на 4-й позиции, а наш земляк взял «бронзу», поразив 42 мишени из 50. Победителем Military World Games стал Вань Яну - 56 очков из 60, второе место занял итальянец Кристиан Цикотти – 53 из 60.

О выступлении других липчан мы сообщали здесь. Отметим, что за сборную России выступали пятеро наших земляков, которые параллельно защищают честь ЦСКА. Все они вернутся домой с наградами, причем Астахов и Юлия Туголукова – с двумя.

Всемирные военные игры проводятся раз в 4 года. В программу помимо традиционных спортивных видов спорта – от тенниса до баскетбола входят и прикладные дисциплины – различные виды единоборств, прыжки с парашютом.