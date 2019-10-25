«Липецк» жестко отомстил соперникам в городе на Неве (ФОТО)

Сегодня наша команда взяла реванш у «Динамо-Юниора».

Липецкие хоккеисты в городе на Неве взяли реванш за вчерашнее поражение у местного «Динамо-Юниора». Подопечные Сергея Рыбина сегодня выиграли даже крупнее, чем уступили накануне – 3:0.

Первая шайба была заброшена, только когда поединок перевалил «экватор»: на 33-й минуте в большинстве самым расторопным на «пятачке» перед воротами хозяев оказался Демид Небылов.

Едва начался третий период, как Эдуард Юзбашян в быстрой атаке застав врасплох защитника и вратаря динамовцев резким кистевым броском – 2:0. Третью шайбу забросил Алексей Яковлев броском от синей линии. После этого голкипер хозяев Иван Сапожков уступил свое место Арсению Коковашину, который в дальнейшем не пропустил ни одной шайбы.







В конце матча питерская команда сняла и Коковашина, заменив его шестым полевым хоккеистом, но успеха не добилась.







Отметим нашего вратаря Руслана Ялбуева, который отразил 31 бросок и в своем втором матче за «Липецк» провел первый «сухой» матч.







Руслан Ялбуев.



В понедельник и вторник, 28 и29 октября, Липчане ждет в Кондопоге с «ГУОР Карелия».

«Динамо-Юниор» - МХК «Липецк» - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: Небылов (Евтеев, Д.Прохоров), 32:28 (0:1-бол.). Э.Юзбашян (Мазорчук, Р.Юзбашян), 42:47 (0:2). А.Яковлев (Евтеев, Д.Прохоров), 51:07 (0:3).

Штраф: 12 (К.Дмитриев-4, Я.Самойлов-4, Агафонов-2, С.Анисимов-2) - 8 (Болтов-2, Косовец-6).

Вратари: Сапожников (Коковашин, 51:07-58:12) - Ялбуев.

Броски: 31 (12+12+7) - 36 (9+12+15). Вбрасывания: 38 - 24.

Судьи М.Анисимов (Москва), И.Шамшурин, Д.Колягин (оба - Санкт-Петербург).

Фото vk.com/dynamospb_junior