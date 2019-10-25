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Транспортники НЛМК отмечают свое 85-летие

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Транспортники НЛМК отмечают свое 85-летие

Лучших работников автотранспортного управления НЛМК отметили корпоративными и профсоюзными наградами в честь 85-летия этого подразделения. Сегодня в нем трудится более 1200 человек, которые обслуживают 660 автомобилей. 

Транспортное подразделение в структуре Новолипецкого металлургического завода было сформировано одним из первых и называлось в 1934 году «цех гужевого транспорта». 

За 85 лет работы в автотранспортном управлении НЛМК внедрили различные технологические усовершенствования, позволившие существенно повысить его эффективность. За последние пять лет парк подразделения пополнился 105 новыми автомобилями.  В 2018 году автомобилисты НЛМК перевезли более 13 млн тонн различных грузов.

Растет профессиональное мастерство водителей. Для повышения их навыков и мастерства используется современный автотренажер. Автомобилисты НЛМК 7 раз были победителями и призерами областного конкурса "Лучший водитель автомобиля" и дважды становились призерами всероссийского конкурса профмастерства. 

В честь юбилея сотрудников и ветеранов автотранспортного управления поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета, для них организовали концертную программу с участием липецких исполнителей.

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