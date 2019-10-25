В Липецкэнерго объяснили причины иска к семье Смольяниновых

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» дал пояснения по нашей публикации «За этот дом мы продали квартиру и души, а нас затаскали по судам».

Напомним, что энергетики обратились в суд с иском о сносе дома семьи Смольяниновых в Грязях. Обращение в суд Липецкэнерго мотивировал близостью дома к охранной зоне высоковольтной линии.

Сегодня филиале «Россети Центр Липецкэнерго» дал пояснения по причине возникновения иска:

«Нахождение в охранной зоне линий электропередачи людей, строений, автомобилей ограничено множеством законодательных актов: постановлением правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и др. Все запреты объясняются опасностью для жизни, здоровья и сохранности имущества.

Дом семьи Смольяниновых на улице Социалистической в Грязях находится в пяти с половиной метрах от высоковольтной линии, в то время как охранная зона таких линий составляет 15 метров. Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» убежден, что люди подвергают свою жизнь смертельной опасности. В случае обрыва провода из-за повреждения опоры или непогоды люди окажутся в зоне прямого поражения электрическим током без шанса на сохранение жизни. Длительное проживание в зоне электрического и магнитного поля линии с напряжением 35 000 Вольт приводит к поражению центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, репродуктивной и эндокринной систем. Именно поэтому электросетевая компания обращается с исковыми заявлениями в суд о сносе построек, нарушающих границы охранных зон линий электропередачи. Только в 2019 году различными судами Липецкой области вынесено два решения в пользу энергетиков и жилые дома снесены их владельцами. В одном из этих случаев владельцами жилого здания было получено разрешение на строительство, однако, существующую угрозу жизни и здоровью суд счел более весомым аргументом в судебном споре.

В последние несколько лет ужесточен контроль за соблюдением охранных зон как со стороны Ростехнадзора, так и компании «Россети». Именно поэтому липецкий филиал компании «Россети Центр» будет продолжать системную работу по освобождению охранных зон высоковольтных линий от построек, в том числе и в городе Грязи».



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