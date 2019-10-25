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22 минуты назад

Прохожие схватили педофила и отбили у него 8-летнюю девочку

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#педофил
Прохожие схватили педофила и отбили у него 8-летнюю девочку

Рецидивист заманил ребенка в гаражи.

Жительница города Артем (Приморский край) заявила о пропаже своей 8-летней дочери. Начались поиски ребенка. девочку нашли возле гаражей в районе улицы Херсонской. Рядом с ней находился мужчина, который демонстрировал свои половые органы. Его задержали неравнодушные граждане, пишет РИА «Восток-Медиа».

Волонтеры тут же задержали мужчину и вызвали полицейских. В ходе разбирательств выяснилось, что 30-летний злоумышленник ранее не единожды привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. В ходе допроса злоумышленник признал свою вину. Тем временем с перепуганным ребенком работают психологи.


99
#педофил

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