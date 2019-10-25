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30 минут назад

Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш

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#эскорт
Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш

Девушки легко идут на контакт за определенные суммы.

Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1», выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. Запись эфира доступна на сайте телеканала, пишет «Лента».

Редакторы программы пригласили в студию Instagram-модель Киру Майер. Среди прочего она рассказала, что меняет машины каждые три года, а ее последний автомобиль стоит пять миллионов рублей. Она заявила, что ее расходы оплачивает мужчина, но раскрывать его личность отказалась.

На экране в студии показали видео, на котором видно Майер и мужчину, которым был подставной сотрудник Первого канала. Редакторы шоу договорились об их встрече заранее с агентом Майер, выдав мужчину за начальника фирмы, который хочет поужинать с женщиной «с продолжением». Как оказалось, Кира оказывает интимные услуги, за которые потребовала две тысячи долларов.

 Также на удочку редакторов попались Дарья Друзьяк и другие модели Instagram. Друзьяк согласилась встретиться с подставным предпринимателем за 2,5 тысячи долларов (159 тысяч рублей).
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#эскорт

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