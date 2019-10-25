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34 минуты назад

Врачу дали 4 года за вывод лекарств от рака на черный рынок

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#рак #лекарства
Врачу дали 4 года за вывод лекарств от рака на черный рынок

Гематолог выписывала липовым больным рецепты на дорогостоящие медикаменты за деньги.

Судебное разбирательство в отношении врача-гематолога петербургского НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА Ирины Зотовой завершилось. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщает издание «Доктор Питер».

Зотову обвинили в получении взятки от бывших сотрудников фармкомпании Roche и осудили на четыре года условно. Ранее суд вынес решение в отношении еще двух фигурантов этого громкого дела - представителя фармкомпании Александрова и екатеринбургского предпринимателя Захарова. Не все участники это большого разбирательства отделались условным сроком. Так, предприниматель и сообщник Александрова Евгений Захаров, получил два года колонии общего режима. Как выяснило следствие, он незаконно получал рецепты на препараты, покупал в аптеке, и продавал на черном рынке, пишет «Медик Форум».

Суд установил, что бывший региональный менеджер Roche Владислав Александров предложил Ирине Зотовой выписывать препарат ритуксимаб - "Мабтера" (препарат закупается централизованно в рамках федеральной программы «12 нозологий» и выдается бесплатно) за взятку. Гематолог согласилась. Она "назначала" лекарство от рака крови по документам, которые ей предоставлял Александров, без осмотра и присутствия пациентов.

Как показали следственные действия, Ирина Зотова получила 2 платежа, в назначении было указано «за научную деятельность". Первый платеж на сумму 107500 рублей. Второй — 80700 рублей. На суде врач-гематолог полностью признала свою вину.
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#рак #лекарства

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