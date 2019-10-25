В России
40 минут назад
Тела братьев-близнецов нашли в лесу
Мужчины висели на дереве.
Страшную находку обнаружили в лесном массиве под Чеховом близ поселка Ровки в четверг случайные прохожие. Тела двоих молодых мужчин висели на дереве, пишет издание «Чехов-Вид». Их личности уже установлены. Это приезжие из Макеевки Донецкой области братья-близнецы 1982 ода рождения.
Видимых следов, указывающих на криминальный характер смерти близнецов, на телах мужчин пока не обнаружено. Сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Видимых следов, указывающих на криминальный характер смерти близнецов, на телах мужчин пока не обнаружено. Сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.