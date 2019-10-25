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40 минут назад

Тела братьев-близнецов нашли в лесу

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#труп #лес
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Тела братьев-близнецов нашли в лесу

Мужчины висели на дереве.

Страшную находку обнаружили в лесном массиве под Чеховом близ поселка Ровки в четверг случайные прохожие. Тела двоих молодых мужчин висели на дереве, пишет издание «Чехов-Вид». Их личности уже установлены. Это приезжие из Макеевки Донецкой области братья-близнецы 1982 ода рождения.

Видимых следов, указывающих на криминальный характер смерти близнецов, на телах мужчин пока не обнаружено. Сейчас проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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#труп #лес
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