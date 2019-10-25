В России

55 минут назад

Ключевую ставку понизили до 6,5%

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#ключевая ставка
Ключевую ставку понизили до 6,5%

Такого заметного снижения не было с конца 2017 года.

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых. Настолько крупного одномоментного снижения ставки не было с декабря 2017 года, отмечает «Российская газета».

В комментарии регулятора к решению снизить ключевую ставку впервые с декабря 2017 года на 50 б. п., отмечается, что данное решение было принято на фоне более быстрого замедления инфляции. Вместе с тем ЦБ указал, что инфляционные ожидания продолжают снижаться, а темпы роста российской экономики "по-прежнему остаются сдержанными".

Сегодняшнее решение совета директоров Банка России — уже четвертое смягчение денежно-кредитной политики с начала года. В середине июня регулятор впервые с 2018 года снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. — с 7,75% до 7,5%. В конце июля состоялось очередное снижение — на 0,25 п.п., до 7,25%. В третий раз ставка была снижена в сентябре — с 7,25% до 7%. Таким образом, за четыре месяца Банк России снизил ключевую ставку в общей сложности на 75 п.п, уточняет РБК.
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#ключевая ставка

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