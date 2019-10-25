В России
59 минут назад
SSJ хотят продать в Норвегию в обмен на небо
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На самолеты наконец-то нашли покупателей.
Производитель Sukhoi Superjet подписал меморандум с авиакомпанией Norwegian Air о поставке 40 самолетов, пишет РБК. В обмен норвежцы предлагают открыть им транссибирский маршрут для полетов из Европы в Азию и дать скидку на оплату полетов.
- Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но не подписывали никаких соглашений, - заявила ТАСС представитель компании Астрид Маннион-Гибсон.
По данным РБК, передача самолетов будет осуществляться в два этапа: сначала 10 лайнеров передадут аргентинской «дочке» лоукостера, затем еще 30 — головной компании. В случае одобрения сделка может быть профинансирована лизинговой компанией Arctic Aviation Assets. Учитывая, что средняя цена SSJ-100 составляет примерно 50,5 миллиона долларов, 40 самолетов обойдутся в 2 миллиарда долларов.
Официальная презентация SSJ прошла в сентябре 2007 года, первые поставки начались в 2011 году, напоминает РБК. Объем инвестиций в проект разработки машины составил порядка $2 млрд, говорил в 2013 году экс-руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, контролирует компанию «Гражданские самолеты Сухого», которая выпускает SSJ) Михаил Погосян.
- Мы можем подтвердить, что проводили встречи с российскими властями и производителем SSJ, но не подписывали никаких соглашений, - заявила ТАСС представитель компании Астрид Маннион-Гибсон.
По данным РБК, передача самолетов будет осуществляться в два этапа: сначала 10 лайнеров передадут аргентинской «дочке» лоукостера, затем еще 30 — головной компании. В случае одобрения сделка может быть профинансирована лизинговой компанией Arctic Aviation Assets. Учитывая, что средняя цена SSJ-100 составляет примерно 50,5 миллиона долларов, 40 самолетов обойдутся в 2 миллиарда долларов.
Официальная презентация SSJ прошла в сентябре 2007 года, первые поставки начались в 2011 году, напоминает РБК. Объем инвестиций в проект разработки машины составил порядка $2 млрд, говорил в 2013 году экс-руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, контролирует компанию «Гражданские самолеты Сухого», которая выпускает SSJ) Михаил Погосян.
139