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сегодня, 14:05
Пенсия россиян будет копиться по-новому
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Создана новая система формирования «второй пенсии».
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план". Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источники, которые близки к разработчикам законопроекта.
ГПП, по словам источников, позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. В частности, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц, уточняет РИА Новости. Кроме того, будет введена льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих сотрудников, плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты. В качестве первоначального взноса в ГПП можно использовать накопления, которые граждане сформировали в обязательной системе, или материнский капитал. Правда, эксперты сомневаются, что тех, кто захотят воспользоваться новым продуктом, будет достаточно.
Концепция ГПП предполагает, что участник имеет право определять и изменять размер взносов, в том числе неограниченное количество раз приостанавливать процесс уплаты, но каждый раз — на период, не превышающий пять лет. Размер взносов не ограничен, однако налоговую льготу в виде вычета (13%) можно получить с «платежа» в размере не более 6% от заработной платы. Проще говоря, если зарплата составляет 100 тыс. рублей и человек ежемесячно вносит 6000 рублей, налоговый вычет составит 780 рублей, подсчитали в «Известиях».
Замену обязательной накопительной пенсионной системе, взносы в которую заморожены с 2014 г., власти ищут с 2016 г., когда Минфин и ЦБ предложили систему формируемого из зарплат индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Но за эти годы чиновники так и не смогли прийти к согласию, каким будет участие в ИПК – добровольным или автоматическим, напоминают «Ведомости».
ГПП, по словам источников, позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. В частности, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц, уточняет РИА Новости. Кроме того, будет введена льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих сотрудников, плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты. В качестве первоначального взноса в ГПП можно использовать накопления, которые граждане сформировали в обязательной системе, или материнский капитал. Правда, эксперты сомневаются, что тех, кто захотят воспользоваться новым продуктом, будет достаточно.
Концепция ГПП предполагает, что участник имеет право определять и изменять размер взносов, в том числе неограниченное количество раз приостанавливать процесс уплаты, но каждый раз — на период, не превышающий пять лет. Размер взносов не ограничен, однако налоговую льготу в виде вычета (13%) можно получить с «платежа» в размере не более 6% от заработной платы. Проще говоря, если зарплата составляет 100 тыс. рублей и человек ежемесячно вносит 6000 рублей, налоговый вычет составит 780 рублей, подсчитали в «Известиях».
Замену обязательной накопительной пенсионной системе, взносы в которую заморожены с 2014 г., власти ищут с 2016 г., когда Минфин и ЦБ предложили систему формируемого из зарплат индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Но за эти годы чиновники так и не смогли прийти к согласию, каким будет участие в ИПК – добровольным или автоматическим, напоминают «Ведомости».
188