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Племянник Кадырова оказался в центре скандала из-за пыток жителей Грозного
Троюродный родственник главы Чечни попал под проверку.
В распоряжении телеканала ЧГТРК «Грозный» оказались эксклюзивные видеосъемки, на которых запечатлены жестокие методы работы экс-мэра с задержанными мошенниками и аферистами. Материалы записаны личной пресс-службой бывшего чиновника. Хронометраж съемки, оказавшейся у журналистов, составляет порядка 8 часов.
Как выяснилось, с жителями Грозного Ислам Кадыров часто разговаривал с применением электрошокера. Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия. На съемках есть кадры, на которых он угрожает задержанным расправой и липовым обвинением.
Правоохранительные органы начали проверку в отношении экс-мэра города Грозного Ислама Кадырова после получения информации, сообщил замначальника уголовного розыска УМД России по городу Грозному Саламбек Мутиев. В роликах, которые предоставили журналисты телеканала "Грозный", содержится информация о жестоком обращении Кадырова с местными жителями в период с 2012 по 2015 год, когда он был градоначальником.
Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, напоминает РИА Новости. Троюродный племянник Рамзана Кадырова работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м руководил администрацией главы и правительства Чечни.
Как выяснилось, с жителями Грозного Ислам Кадыров часто разговаривал с применением электрошокера. Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия. На съемках есть кадры, на которых он угрожает задержанным расправой и липовым обвинением.
Правоохранительные органы начали проверку в отношении экс-мэра города Грозного Ислама Кадырова после получения информации, сообщил замначальника уголовного розыска УМД России по городу Грозному Саламбек Мутиев. В роликах, которые предоставили журналисты телеканала "Грозный", содержится информация о жестоком обращении Кадырова с местными жителями в период с 2012 по 2015 год, когда он был градоначальником.
Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, напоминает РИА Новости. Троюродный племянник Рамзана Кадырова работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м руководил администрацией главы и правительства Чечни.
Вера