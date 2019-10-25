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сегодня, 13:51
В Африке будет создана военная база России
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Военных расквартируют в ЦАР.
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе саммита «Россия—Африка» попросил Москву поставить новую партию оружия, чтобы «помочь военным выполнять свои задачи должным образом». Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.
По его словам, Банги изучает такую возможность и прорабатывает вопрос с министерствами обороны обеих стран. Президент также отметил, что его страна уже получила от России несколько партий оружия, однако ей требуется еще. Туадера напомнил, что именно российские инструкторы обучают военнослужащих его страны обращаться с оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) о том, что она рассматривает возможность размещения на своей территории российской военной базы. По словам представителя Кремля, данная тема не поднималась на встрече двух лидеров, пишут «Известия».
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику 5 декабря 2013 года, приняв резолюцию 2127, которая подразумевает, что ни одна страна-член ООН не может поставлять в ЦАР оружие или участвовать в обучении ее граждан, или посылать туда наемников. Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.
По его словам, Банги изучает такую возможность и прорабатывает вопрос с министерствами обороны обеих стран. Президент также отметил, что его страна уже получила от России несколько партий оружия, однако ей требуется еще. Туадера напомнил, что именно российские инструкторы обучают военнослужащих его страны обращаться с оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) о том, что она рассматривает возможность размещения на своей территории российской военной базы. По словам представителя Кремля, данная тема не поднималась на встрече двух лидеров, пишут «Известия».
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику 5 декабря 2013 года, приняв резолюцию 2127, которая подразумевает, что ни одна страна-член ООН не может поставлять в ЦАР оружие или участвовать в обучении ее граждан, или посылать туда наемников. Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.
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