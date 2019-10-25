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На кого стоит учиться в России?

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#образование #профессия #рынок труда
На кого стоит учиться в России?

Названы самые востребованные в будущем профессии.

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает  RT.

К ним относятся бухгалтер, педагог, электросварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных станций, электромеханик по лифтам, официант, бармен. Помимо этого останутся востребованными дефицитные профессии (менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту), а также «ключевые профессии», представители которых играют первостепенную роль на предприятии (специалисты в области управления фармацевтической деятельностью и начальники смены электростанции).

Кроме того, становятся всё более востребованными новые профессии, например специалисты по большим данным и облачным приложениям. К этой категории относятся также профессионалы в области новой производственной и строительной техники.

Специалисты основываются на данных разработанного в Институте справочника профессий, который собирается с помощью социологических исследований, данных служб занятости, экспертных мнений. В настоящее время справочник содержит 1,8 тыс. профессий.
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#образование #профессия #рынок труда

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