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Способность липецких школьников пользоваться знаниями оценят по международной методике
Липецкая область вошла в число 14 регионов, где в 2019 году пройдет тестирование школьников по международной образовательной методике PISA.
Тестирование образовательных достижений учащихся проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): соглашение о проведении такой оценки в 2019 году было подписано между ОЭСР и Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО).
Тестирование по методике PISA отличается от привычных экзаменов и тестов. В ходе этого масштабного исследования оценивается не уровень усвоения школьной программы, а способность подростков применять полученные в знания в жизненных ситуациях. Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по четырём основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность. В Липецкой области исследование пройдет по трем из них.