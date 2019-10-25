Способность липецких школьников пользоваться знаниями оценят по международной методике

Липецкая область вошла в число 14 регионов, где в 2019 году пройдет тестирование школьников по международной образовательной методике PISA.







С 28 октября по 15 ноября в Липецкой области пройдет региональное исследование в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment — PISA). Исследование пройдет в 98 образовательных организациях области: 91 муниципальной школе, одной негосударственной и шести профессиональных училищах. В исследовании примут участие около пяти тысяч 15-летних школьников и студентов.

Тестирование образовательных достижений учащихся проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): соглашение о проведении такой оценки в 2019 году было подписано между ОЭСР и Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО).

Тестирование по методике PISA отличается от привычных экзаменов и тестов. В ходе этого масштабного исследования оценивается не уровень усвоения школьной программы, а способность подростков применять полученные в знания в жизненных ситуациях. Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по четырём основным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность и компьютерная грамотность. В Липецкой области исследование пройдет по трем из них.