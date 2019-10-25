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С понедельника изменится расписание автобусных маршрутов №№34 и 353

6 578
#транспорт
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С понедельника изменится расписание автобусных маршрутов №№34 и 353

В связи с обращениями работников ПАО «НЛМК» в администрацию города Липецка с 28 октября в работу муниципального маршрута № 34 «пл. Мира – п. Дачный» вносятся изменения.

Теперь по будням первый рейс от остановки «Поселок Дачный» через улицу Ферросплавную будет отправляться в 06:26, а не в 06:40. При этом автобус, который будет отправляться в 06:40 пойдет через улицу Зои Космодемьянской.

Также для оптимизации работы городского пассажирского транспорта с 28 октября вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 353 «Сырский Рудник - улица Неделина - НЛМК»:

После завершения реконструкции участка проспекта Победы движение автобусов № 353 в прямом и обратном направлениях будет осуществляться через улицу Меркулова по схеме «улица Ангарская – улица Ударников – Воронежское шоссе – улица Катукова – улица Меркулова – улица Водопьянова – проспект Победы – улица Неделина – Петровский мост – проспект Мира – улица 9 Мая».



6 578
#транспорт
2

Комментарии (6)

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ну

13 минут назад
и че?
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Л-а

16 минут назад
Теперь уже что исправили маршрут 353, до этого писали что только на обратном пути будут ехать с Ангарской через Ударников? То есть как сейчас. Пишите правильно , журналисты, не вводите в негодование. Не успеют опубликовать как тут же меняют текст.
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Л-а

29 минут назад
Макс, Нет не совсем так , в направлении Рудника он будет ехать как 315, а в сторону города на обратном пути как раньше(Ангарская -Ударников), то есть те люди которым надо до Шинторга, ПОГА, 23 школы уже с города на 353 не доедут, только на 35 маршруте.
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Макс

44 минуты назад
Л-а, как я понял, все будет как сейчас. Т.е. 353 не будет по проспекту от памятника танкистам до кольцевой ездить. По руднику как ездил так и будет
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Deooo

50 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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Л-а

55 минут назад
Бл,,,-н, все лучше и лучше.Теперь люди которые могли бы ехать с 353 с города до Переезда сделать это не смогут.35 автобус итак ходит не по расписанию. Как люди с Неделина будут добираться до Переезда? и на другие остановки до Переезда? Пускайте 35 автобус через Неделина. Уже надоело делать пересадки.Вообще с чьего мнения такие изменения?
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