С понедельника изменится расписание автобусных маршрутов №№34 и 353

В связи с обращениями работников ПАО «НЛМК» в администрацию города Липецка с 28 октября в работу муниципального маршрута № 34 «пл. Мира – п. Дачный» вносятся изменения.



Теперь по будням первый рейс от остановки «Поселок Дачный» через улицу Ферросплавную будет отправляться в 06:26, а не в 06:40. При этом автобус, который будет отправляться в 06:40 пойдет через улицу Зои Космодемьянской.



Также для оптимизации работы городского пассажирского транспорта с 28 октября вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 353 «Сырский Рудник - улица Неделина - НЛМК»:



После завершения реконструкции участка проспекта Победы движение автобусов № 353 в прямом и обратном направлениях будет осуществляться через улицу Меркулова по схеме «улица Ангарская – улица Ударников – Воронежское шоссе – улица Катукова – улица Меркулова – улица Водопьянова – проспект Победы – улица Неделина – Петровский мост – проспект Мира – улица 9 Мая».







