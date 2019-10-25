Липецкие рядовые и прапорщики куют славу российской армии в Китае

Четверо наших стрелков уже завоевали медали на Всемирных военных Играх.

Пятеро спортсменов Липецкой области, параллельно выступающие за ЦСКА, в составе сборной России выступают в VII Всемирных военных играх (Military World Games), которые проходят в китайском Ухане. Все они участвуют в соревнованиях по стендовой стрельбе, причем четверо снайперов уже завершили свой выступление и, что характерно, все – с медалями.

Любопытно, что в упражнении «трап» вся сборная страны состояла из липчанок, в нее вошли прапорщики Юлия Савельева, Татьяна Барсук и рядовая Юлия Туголукова. В командном зачете это трио завоевало «бронзовую» медаль, пропустив вперед сборные Китая и Италии.

Прапорщик российской армии Максим Смыков тоже завоевал «бронзу» в составе сборной России, пропустившей вперед лишь команды Китая и Польши.

В личном зачете наши стрелки остались без финала, хотя ближе всего к нему была Барсук, которой не хватило одного-единственного точного выстрела для попадания в финальную «шестерку»; итог – 112 сбитых мишеней и 7-е место. Савельева заняла 8-ю позицию – 110 очков, Туголукова стала 10-й – 106.

У мужчин Смыков по итогам квалификации стал 12-м – 116 сбитых тарелочек. В финал прошел олимпийский чемпион-2004 москвич Алексей Алипов (с лучший результатом в квалификации – 122 очка), который в итоге занял 2-е место, уступив в главном медаль-матче поляку Яромиру Войташевичу.

Алипов и Туголукова взяли «бронзу» в соревнованиях смешанных команд (микст) в трапе. Россияне в матче за третье место совершили почти невозможное - опередили команду Китая - 42:40, а два первых места заняли снайперы из Италии.

Пятым липецким участником Military World Games является Антон Астахов в упражнении «скит». В данный момент он ведет борьбу в квалификации: в трех сериях (по 25 выстрелов каждая) он допустил всего два промаха, набрал 73 очка и сохраняет шансы на выход в финал.

Всемирные военные игры показывают мощь российской армии. Правда, она уступает по результатам армии китайской. У хозяев турнира уже 170 медалей в различных видах спорта, в том числе 99 «золотых». Россияне занимают 2-е место в командном зачете – 126 наград, из которых 40 высшей пробы. На третьем месте идут бразильцы – 67, 18.