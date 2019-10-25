Липчанка устала содержать пьющего сожителя и проткнула ему печень

Женщина работала продавцом, а ее мужчина пропивал зарплату.

Левобережный районный суд вынес приговор 56-летней жительнице Липецка. Женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Липчанка призналась в преступлении, сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Преступление стало итогом семейного конфликта. Вечером 4 июля 2019 года в гости к подсудимой и ее сожителю пришла приятельница женщины. С собой подруга прихватила три бутылки водки. В ходе застолья между хозяйкой квартиры и ее сожителем возникла ссора. Женщина трудится продавцом в киоске, а ее сожитель сидит дома и пропивает ее зарплату. Липчанка призналась, что устала терпеть происходящее. Она внезапно схватила кухонный нож со стола и ударила им мужчину в печень. Мужчину госпитализировали. Врачи оценили травму как причинившую тяжкий вред здоровью.



Суд приговорил липчанку к двум годам условного срока с двумя годами испытательного.

