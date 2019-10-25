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Липчанка устала содержать пьющего сожителя и проткнула ему печень

11 969
#ссора #поножовщина
Липчанка устала содержать пьющего сожителя и проткнула ему печень

Женщина работала продавцом, а ее мужчина пропивал зарплату.

Левобережный районный суд вынес приговор 56-летней жительнице Липецка. Женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Липчанка призналась в преступлении, сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Преступление стало итогом семейного конфликта. Вечером 4 июля 2019 года в гости к подсудимой и ее сожителю пришла приятельница женщины. С собой подруга прихватила три бутылки водки. В ходе застолья между хозяйкой квартиры и ее сожителем возникла ссора. Женщина трудится продавцом в киоске, а ее сожитель сидит дома и пропивает ее зарплату. Липчанка призналась, что устала терпеть происходящее. Она внезапно схватила кухонный нож со стола и ударила им мужчину в печень. Мужчину госпитализировали. Врачи оценили травму как причинившую тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил липчанку к двум годам условного срока с двумя годами испытательного.
11 969
#ссора #поножовщина

Комментарии (11)

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АЗЮ

11 минут назад
Куда уезжаешь
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Глупый

12 минут назад
Епт, То....то ее направляющий и указующий ПЕРСТ к светлому будущему...
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Ипанутая какая-то,

13 минут назад
Накуя,тогда,жила с ним?Жила бы одна,делов то
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Точный удар

30 минут назад
Дама все продумала. Теперь он с поврежденной печенью не сможет пить алкоголь, и у них все наладится!
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Машуко

33 минуты назад
Нормальная баба чирканула как надо ...
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Епт

35 минут назад
Вот-вот, липчанка устала содержать пьющего сожителя и проткнула ему печень, а если электорату надоест содержать чиновников и депутатов, то ...?
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Очень странные бабы

41 минуту назад
Зачем протыкать печень, если не собираешься ее есть?
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Вольфганг

48 минут назад
Акция! купившему три бутылки водки и бутылку портвейна,-нож в подарок!!!
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Логика

51 минуту назад
пили вместе, но пропивал зарплату он
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Вопросы

52 минуты назад
А что надо было ему проткнуть,раз за печень наказали?
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