Происшествия

сегодня, 09:18

Водители грузовика и легковушки не поделили перекресток

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#Авария #ДТП
Водители грузовика и легковушки не поделили перекресток

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 октября в Липецке на Воронежском шоссе слетел с дороги в кювет и перевернулся автомобиль «Опель» под управлением 42-летней женщины. Женщина и ее 9-летняя пассажирка госпитализированы.

В Липецке на улице Гагарина 51-летний водитель «БМВ» врезался в стоящий «Митсубиси» с 72-летним мужчиной за рулем. В результате столкновения 63-летняя пассажирка второй иномарки получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В селе Боринское Липецкого района столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» с 40-летней женщиной за рулем и грузовик «МАЗ» под управлением 32-летнего мужчины. В ДТП пострадала женщина-водитель. С травмой ее доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой. Причиной автоаварии стало нарушение очередности проезда.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1079 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 675 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 9 нарушений правил парковки, 10 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 11 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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дерзкий

сегодня, 09:38
Куплю фольса прям с места дтп заберу!
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