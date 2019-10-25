На улице Краснозаводской из-за накренившейся опоры контактной сети затруднено движение трамваев маршрута №1.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сотрудники МУП «Городской электротранспорт» проводят работы по восстановлению движения. Пассажиров до остановки «Доменная печь №6» доставляют двумя автобусами от остановки площадь Клименкова, проезд бесплатный.



Причина, по которой накренилась опора, сейчас устанавливается, рассматриваются различные версии - от механического повреждения до физического износа.

