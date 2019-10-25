Происшествия

48 минут назад

Из-за накренившейся опоры контактной сети затруднено движение трамваев

2 352
#транспорт
Из-за накренившейся опоры контактной сети затруднено движение трамваев

На улице Краснозаводской из-за накренившейся опоры контактной сети затруднено движение трамваев маршрута №1. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сотрудники МУП «Городской электротранспорт» проводят работы по восстановлению движения. Пассажиров до остановки  «Доменная печь №6» доставляют двумя автобусами от остановки площадь Клименкова, проезд бесплатный.

Причина, по которой накренилась опора, сейчас устанавливается, рассматриваются различные версии - от механического повреждения до физического износа.
2 352
#транспорт

Комментарии (2)

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инженер

19 минут назад
Когда мимо столбов на огромной проносится скоростной трамвай, это вполне возможно
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Тула

29 минут назад
И трамваи рабочие, и троллейбусы. Даже маршрутки - не соаные пазики с еврохламом, а иногазельки
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