Происшествия
48 минут назад
Из-за накренившейся опоры контактной сети затруднено движение трамваев
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На улице Краснозаводской из-за накренившейся опоры контактной сети затруднено движение трамваев маршрута №1.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, сотрудники МУП «Городской электротранспорт» проводят работы по восстановлению движения. Пассажиров до остановки «Доменная печь №6» доставляют двумя автобусами от остановки площадь Клименкова, проезд бесплатный.
Причина, по которой накренилась опора, сейчас устанавливается, рассматриваются различные версии - от механического повреждения до физического износа.
Причина, по которой накренилась опора, сейчас устанавливается, рассматриваются различные версии - от механического повреждения до физического износа.
2 352
инженер
Тула