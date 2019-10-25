Общество

сегодня, 07:54

Чиновники опровергли данные о проблемах со здоровьем липчан из-за зловония

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#зловоние #куриный помет
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Чиновники опровергли данные о проблемах со здоровьем липчан из-за зловония
Вчера в Сети появилось видео с жалобами жителей села Кузьминские Отвержки на невыносимую вонь. На видео жители села говорят, что не могут даже открыть окна из-за жуткого смрада. По словам липчан, из-за отвратительного запаха у многих шла носом кровь. К медикам обратились 50 человек.

 - За медицинской помощью с подобными жалобами жители села не обращались, - сообщил GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.


Вчера вечером видеозапись из Кузьминских Отвержек, которая набрала уже под 100 000 просмотров, прокомментировали в телеграмм-канале администрации Липецкой области. 

- Замеры воздуха, сделанные в селе 21 октября, показали минимальные превышения предельно допустимых концентраций аммиака. Причиной неприятного запаха в этот период стало внесение удобрений на полях расположенных рядом с селом. Вместе с тем основное хранилище куриного помета – источника неприятного запаха – также находится неподалёку. Площадки для складирования куриного помета будут закрыты и удалены на значительное расстояние от населенных пунктов, соответствующее требованиям санитарных и экологических норм. Сейчас по освобождению площадок для буртования находятся на завершающей стадии, соответственно, в течение некоторого времени еще может ощущаться неприятный запах. Как в Липецке, так и в селе Кузьминские Отвержки, - заявлено в официальном сообщении.
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#зловоние #куриный помет
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Комментарии (10)

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Как гость
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24 минуты назад
Выборы прошли,пора народ травить!!!
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давайте меняться

26 минут назад
Вы, чинуши с горы, потеряли доверие к людям, не верите, что ВОНЬ СТРАШНАЯ, давайте меняться, вы будете жить у нас в Кузьминских Отрыжках, а мы к вам на соборную, на Желябова, на Интернациональную... Слабо!!! То-то и оно! Заткните свои поганые... и не прите буром против народа!!!
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Гость из будущего

30 минут назад
Когда чиновники что призновали? А теперь ещё пестициды Артамонова будут травить нашу землю . Лет 10 она превратится в пустыню . Что будут есть наши дети и внуки .
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Да уж

32 минуты назад
В Новосселках вонь.
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са

43 минуты назад
нюхай друг хлебный дух.
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Гость

44 минуты назад
Воняло! Воняет! И будет вонять!
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Фрэнк Гудвин

49 минут назад
Наши чиновники - всем чиновникам чиновники. Они могут даже доказать, что вонь от куриного помёта положительно сказывается на здоровье человека.
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111

52 минуты назад
"показали минимальные превышения "-т.е. превышение есть!!! доколе это будет длиться????
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Сокол

сегодня, 08:09
Вчера утром воняло на нашем районе
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гость

сегодня, 08:08
для того что бы тебе . ШУРШУКОВ , поставить диагноз , ИДИОТ , не надо обращаться к врачам !
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