Чиновники опровергли данные о проблемах со здоровьем липчан из-за зловония

Вчера в Сети появилось видео с жалобами жителей села Кузьминские Отвержки на невыносимую вонь. На видео жители села говорят, что не могут даже открыть окна из-за жуткого смрада. По словам липчан, из-за отвратительного запаха у многих шла носом кровь. К медикам обратились 50 человек.



- За медицинской помощью с подобными жалобами жители села не обращались, - сообщил GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.





Вчера вечером видеозапись из Кузьминских Отвержек, которая набрала уже под 100 000 просмотров, прокомментировали в телеграмм-канале администрации Липецкой области.



- Замеры воздуха, сделанные в селе 21 октября, показали минимальные превышения предельно допустимых концентраций аммиака. Причиной неприятного запаха в этот период стало внесение удобрений на полях расположенных рядом с селом. Вместе с тем основное хранилище куриного помета – источника неприятного запаха – также находится неподалёку. Площадки для складирования куриного помета будут закрыты и удалены на значительное расстояние от населенных пунктов, соответствующее требованиям санитарных и экологических норм. Сейчас по освобождению площадок для буртования находятся на завершающей стадии, соответственно, в течение некоторого времени еще может ощущаться неприятный запах. Как в Липецке, так и в селе Кузьминские Отвержки, - заявлено в официальном сообщении.

