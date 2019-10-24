Липчане дважды попадали в штанги в Санкт-Петербурге и в итоге - проиграли

Выездное турне по маршруту Санкт-Петербург – Кондопога липецкие хоккеисты начали сегодня с поражения в городе на Неве – 0:2.

Питерское «Динамо-Юниор» пока выступает увереннее липчан, а после сегодняшней победы набрало в два раза больше очков по сравнению с нашей командой – 16 против 8 (правда, динамовцы и сыграли на один матч больше). Но все равно сегодняшнего поражения могло бы и не быть, если бы не капризы Фортуны и собственные грубые ошибки липчан в обороне.

В середине второго периода при нулевом счете судье потребовался просмотр видеоповтора, чтобы определить – пересекла ли шайба линию ворот после броска нашего Никиты Вахромеева или попала в сетку. В итоге гол засчитан не был.

«Липецк» же пропустил… в большинстве. Имея численное преимущество, в середине двадцатиминутки липчане упустили форварда питерцев Юрия Ушакова, который один на один переиграл нашего вратаря Руслана Ялбуева – 1:0.

К слову, 20-летний воспитанник тольяттинской школы хоккея Ялбуев проводил первый матч в составе нашей команды. До этого он играл за тольяттинскую «Ладу» в МХЛ, а начало нынешнего сезона провел в НМХЛ, проведя 5 матчей за «Прогресс» из Глазова. Сегодня ему пришлось отразить 41 бросок хозяев, поэтому встречу он закончил с неплохим коэффициентом надежности – 95,3%.

Вскоре липчане во второй раз в матче попали в перекладину после броска Сергея Антипова – вновь не повезло.

Ключевой стала ошибка молодого защитника Сергея Косовца в третьем периоде. Неосмотрительно отбросив шайбу от борта в своей зоне он сделал… точнейшую передачу на клюшку Егору Боброву, который воспользовался подарком – 2:0.

В конце игры липчане даже не смогли пойти «ва-банк» и заменить вратаря полевым игроком, поскольку защитник Даниил Болдырев отбывал двухминутный штраф за подножку.

Повторная встреча этих же команд в Санкт-Петербурге пройдет завтра, начало в 12.00.

«Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург) - МХК «Липецк» - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: Ю.Ушаков (В.Селиванов), 31:58 (1:0-мен.). Е.Бобров, 50:12 (2:0).

Штраф: 6 (Н.Демидов-4, команда-2) - 6 (Д.Прохоров-2, Ялбуев-2, Д.Болдырев-2).

Вратари: Сапожников (00:00-02:12, 02:30-60:00) - Ялбуев.

Броски: 43 (11+21+11) - 25 (8+9+8). Вбрасывания: 38 - 22.

Судьи М.Анисимов (Москва), Н.Машей, К.Харитонов (оба - Санкт-Петербург).

24 октября. Санкт-Петербург. СШОР по хоккею. 74 зрителя.