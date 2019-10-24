Липецкий борец в Раменском побеждал «соперников-Голиафов»

Никита Вьюнов, выступающий в среднем весе, попробовал свои силы среди тяжеловесов

Липецкий борец Никита Вьюнов стал призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе в подмосковном Раменском, посвященном памяти майора специального подразделения «Вымпел» Михаила Кузнецова и офицеров спецназа России, погибших при исполнении служебного долга.

Воспитанник спортивной школы №9 среди юношей 2000-2002 г.р. рискнул выступить сразу в двух весовых категориях – до 75 кг и самой тяжелой – свыше 100 кг.

Любопытно, что в своей «родной» категории Вьюнов до пьедестала не добрался, а вот среди супертяжеловесов, проведя 5 схваток с соперниками гораздо тяжелее себя, поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Итог – «серебряная» медаль, грамота и приз.

Отличился в Раменском и наш земляк Александр Андрианов, получивший приз, как лучший судья турнира.

Отметим, что на ковер дворца спорта «Борисоглебский» вышли около 800 борцов из десятков регионов. В большинстве весовых категорий за победу боролись не менее 20 участников, потому попасть на пьедестал почета было особенно почетно.

На фото участников соревнований наш парень второй слева.