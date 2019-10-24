Погода в Липецке

46 минут назад

В Липецкой области сухо и до +17

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#потепление
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В Липецкой области сухо и до +17

В ближайшие трое суток теплая погода в Липецкой области сохранится, будет преимущественно без осадков и с туманами в ночные и утренние часы. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 7-10 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, до 5 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 12 до 17 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью - от 5 до 7 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.

День 25 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +18 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году – 12 градусов мороза.

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#потепление
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Комментарии (1)

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308 AMT 92

25 минут назад
Лучше бы было до минус -50, да с метелью в придачу!
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