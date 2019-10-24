В Липецкой области сухо и до +17

В ближайшие трое суток теплая погода в Липецкой области сохранится, будет преимущественно без осадков и с туманами в ночные и утренние часы. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 7-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, до 5 м/сек. Температура ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, днем - от 12 до 17 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью - от 5 до 7 градусов тепла, днем она составит от 13 до 15 градусов тепла.



День 25 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +18 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году – 12 градусов мороза.



