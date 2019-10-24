В Израиле заявили о тревоге из-за возвращения негативных стереотипов о России

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Российская Федерация и Израиль намеревались подписать соглашение о взаимной выдаче преступников, однако в свете приговора израильтянке Наамы Иссахар в Москве этот договор, вероятно, будет отложен. 

Об этом в интервью «Известиям» заявил министр экологии и по делам Иерусалима, сопредседатель российско-израильской правительственной комиссии Зеэв Элькин.  

Свой призыв к израильтянам не путешествовать в Россию, озвученный 12 октября изданию «Исраэль ха-Йом», Элькин пояснил тем, что не может гарантировать их безопасность в РФ. По его мнению, нельзя недооценивать влияние ситуации с Иссахар на общественное мнение в Израиле. «В целом процесс действительно нанес урон израильско-российским отношениям», — поделился Элькин мнением.  

Химкинский городской суд 11 октября приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере. Иссахар задержали в начале апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша. На суде она признала вину в хранении запрещенных веществ, но отрицала, что занимается их контрабандой.  

Как отметил Элькин, Иссахар везла с собой наркотические вещества в багаже, который не планировался для ввоза в Россию. Багаж просто должен был приехать из самолета в самолет по дороге из Индии в Израиль.   

Он обратил внимание, что то количество наркотиков, которое у нее было обнаружено, и по индийскому, и по израильскому закону разрешено для личного пользования. То есть если бы она приземлилась в Израиле, никакому наказанию она бы не была подвергнута. 
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